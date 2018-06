Copperfield se vrací do Česka

Představí zde svoji nejnovější show, a to hned ve dvou představeních - v 17 a ve 20.30 hod. Poté bude vystupovat v brněnské hale Rondo (1. 12.) a v ostravské ČEZ Areně (7. 12.).

Poprvé a zatím naposledy se českému publiku představil v roce 1998. Zájem o jeho show byl ale tak obrovský, že ne všichni fanoušci mohli být uspokojeni. Copperfield si však naštěstí Prahu zamiloval, a tak se do ní vrátí.

Jeho kolegové-technici nedávno navštívili všechny haly (i v dalších evropských městech), v nichž by měl svá kouzla předvést, pořídili si videozáznamy a fotodokumentaci a nyní s Copperfieldem sestavují program, který jim bude ušit na míru.

Samotný mág pak přijede do hlavního města dva dny před svým vystoupením a s ním také rodiče a početný realizační tým. K jeho požadavkům patří totiž šedesát pokojů. Pro sebe žádá nejluxusnější apartmány, které chce schválit předem. Vystoupení budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Copperfield si úzkostlivě střeží únik informací.

„Pokud si pan Copperfield řekne, že chce být v hale sám jenom se svými lidmi, tak do ní nebude moci vstoupit ani její majitel,“ říká Jiří Daron, ředitel Pragokoncertu, který spolu s JVJ produkcí akci zabezpečuje. „Tak komplikovanou a náročnou smlouvu jsme dosud s žádným zahraničním managementem neuzavírali,“ dodává.

Mág je totiž známý také svým perfekcionismem. Má detailní představu o tom, jak by měla vypadat tisková konference, a samozřejmě velké nároky klade na samotnou show. V této chvíli vyhodnocuje jeho tým technické parametry jednotlivých hal a schvaluje každé místo, jež bude puštěno do prodeje. Dbá na to, aby ze všech sedadel diváci na pódium dobře viděli.

Vstupenky na pražská vystoupení by se měly pohybovat v ceně od 1150 do 3250 korun. V Brně a v Ostravě budou o něco levnější. Z Česka zamíří Copperfield na Slovensko a pak dál na východ do Litvy.