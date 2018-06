Copperfield: Nikomu jsem to neřekl

* Přicházejí za vámi po představení lidé s tím, že odhalili, jak to děláte?

Po každém představení máme v kanceláři na záznamníku tak tři čtyři vzkazy, kde nám lidé dopodrobna líčí, jak jsem to provedl. Málokdy se trefí.



* Kolik lidí ve vašem okolí zná princip těch kouzel?

Nikdo kromě mě. Dávám velký pozor, aby každý člověk v mém týmu znal jen tu část kouzla, kterou má na starosti. Celé tajemství znám jenom já.



* Neřekl jste ho ani svým rodičům, kteří vás na většině cest doprovázejí?

Samozřejmě, že ne. Nikdy jsem to neprozradil nikomu, ať mi byl jakkoliv blízký.



* Jaké je jejich nejoblíbenější kouzlo?

To, které budu předvádět u vás: naučím lidi vyhrávat v loterii. O tom snil už můj skvělý dědeček. Každý týden si kupoval los, ale nikdy neměl štěstí. Tohle kouzlo mu dlužím. Nebýt toho, že mě v sedmi letech naučil jeden karetní trik, nikdy bych se nestal kouzelníkem.



* Máte židovskou výchovu. Kdy jste byl naposledy v synagoze?

To už je hodně dávno, asi jsem byl ještě malý kluk. Nikdy jsem se však nevzdal svého náboženství, modlím se o samotě.



* Vystupoval jste někdy v Izraeli?

Ne, nikdy. Vidíte, je to zvláštní, byl jsem v tolika zemích, ale v Izraeli ne. Možná se tam někdy vypravím.



* Co izraelská politika? Jste spíš holubice, nebo jestřáb? Máte raději politiku Ariela Šarona, nebo dejme tomu Šimona Perese?

To asi zůstane mým tajemstvím, nechci říkat nahlas svoje politické názory, ať se to týká Ameriky nebo Izraele. Ale samozřejmě doufám, že bude na Blízkém východě mír. Mám tam hodně příbuzných, kteří žijí v neustálém strachu.



* Několikrát jste měl představení v Bílém domě. Jaké se vám zapsalo do paměti?

Byl jsem tam v době, kdy byl celý dům vzhůru nohama kvůli Monice Lewinské. Vzpomínám si na to jako dnes. Bill Clinton mě překvapil klidem, s jakým to bral. Být americkým prezidentem je zajímavá práce, ale řeknu vám, že bych to dělat nemohl.



* Ještě k těm kouzlům. Jaké bylo nejdražší?

Zmizení sochy Svobody bylo neuvěřitelně drahé. Ani vám nebudu říkat, kolik to stálo, vyrazil bych vám dech. Víte, co je na tom nejhorší? Že dneska bych to zvládl s polovičními náklady.



* Kdo vymyslel, že zmizí socha Svobody? Vy, nebo na to máte nějaké poradce, kteří vás zásobují nápady?

Všechno vymýšlím jen já sám. Jsem režisér i scenárista v jedné osobě. Vymyslím, co bych chtěl dělat za kouzlo, jak bych ho chtěl provést, a ostatní pak domýšlejí technické detaily.



* Rozmluvili vám někdy vaši poradci nějaké kouzlo?

To se stává pořád. Ale nechci vám dávat žádné příklady, protože doufám, že to ještě někdy půjde uskutečnit.



* Může se stát, že kouzlo nevyjde?

Jasně, někdy může selhat jedna část. Ale podívejte se, ti lidé za mou show platí třeba až tři sta dolarů. Nemůžu si dovolit jim říct: Nezlobte se, tentokrát to nevyšlo, snad příště. Takže vždycky mám v záloze alternativu A, B, C a D.

Jaké triky používá nejslavnější kouzelník

Kdysi nechal zmizet sochu Svobody a utekl z věznice Alcatraz, příští týden přijede David Copperfield naučit Čechy vyhrávat v loterii. Prokouknul vůbec někdo jeho triky? Jasně, říkají jeho kolegové. Sami ale tak úspěšní nejsou.



Lidé, kteří připravují českou show Davida Copperfielda, jsou zvyklí na ledacos. Rockové hvězdy jim před cestou do Prahy posílají tak podrobné seznamy toho, co by chtěly jíst, pít a vidět, že je nevyvede z míry ani americký kouzelník, který nepije jiný čaj než Twinnings a trvá na libanonské pomazánce z cizrny.

Copperfield však stejně všechny rockové hvězdy překonal. Příprava jeho vystoupení trvala několik měsíců a připomínala spíš státní návštěvu. Jen velcí státníci totiž posílají do Česka rovnou celé týmy lidí, aby pak samotná návštěva proběhla hladce.



"Jeho lidé přijeli už v červnu a nejvíc ze všeho se zajímali o haly, kde se bude kouzlit," říká Vlaďka Brichtová z agentury JVJ, která představení připravuje. Prohlíželi všechna zákoutí a měřili každý centimetr na jevišti i v zákulisí.

Proč to lpění na detailech? Magie je exaktní věda - stačí jedna vteřina navíc nebo chybějící milimetr a celé kouzlo je v tahu. "To, co vidíte na jevišti, vypadá jednoduše a dokonale," vysvětluje princip moderní magie český kouzelník Pavel Kožíšek. "Ale v zákulisí kmitají desítky lidí."



Staré známé triky



Říká se, že zatímco Američané si s Copperfieldovými kouzly hlavu nelámou, v Evropě lidé koukají z boku a snaží se zjistit, v čem je ten trik. Když se na Copperfieldovu show dívá někdo z jeho kolegů-kouzelníků, hned ví, o co jde. To alespoň tvrdí Pavel Kožíšek. "Nechci, aby to vyznělo neskromně. Samozřejmě, že se mi stalo, že jsem něco neprokoukl napoprvé, ale když se na to dívám na videu podruhé, tak už mi je většinou jasné, v čem ten trik spočívá."

Na čem tedy stojí Copperfieldova kouzla? Vystačí si s mechanikou, nebo musí využívat filmové triky a hologramy? "Žádné filmové triky, žádné hologramy. Principy těch kouzel byly známé desítky nebo možná stovky let, v dobách, kdy ještě technika tak daleko nebyla," říká Kožíšek.



Síla Davida Copperfielda není v tom, že by přišel na to, jak létat nebo nechat mizet předměty beze stopy - to věděli kouzelníci dávno před ním. Je tak úspěšný proto, že dokáže využívat symboly. Utekl z Alcatrazu, nejhlídanější věznice světa, prošel starodávnou čínskou zdí a nechal zmizet ikonu Ameriky - sochu Svobody. Je to efektnější než tahání králíků z klobouku, ale princip je stejný.

Stát se kouzelníkem není zase tak těžké. Magie se neučí na školách, ale v kouzelnických klubech a asociacích. Přihlásíte se a rada posoudí, jestli máte dobré předpoklady. Nejde o nadpřirozené schopnosti jako spíš o to, jestli máte šikovné prsty, herecké schopnosti a umíte lidi bavit. Z šikovných adeptů se stanou čekatelé, a když ti projeví dostatek vůle a trpělivosti a slíbí, že veřejnosti nikdy neprozradí to, co se naučí, otevře se jim svět kouzel.

Členové klubů a asociací znají principy létání i teorie mizení předmětů. Když se dívají v televizi na Copperfielda, dobře vědí, jak to dělá. To však ještě neznamená, že by mohli jeho trik zopakovat. Aby bylo kouzlo dokonale provedené, neobejde se bez drahých rekvizit.

Kouzlení je obchod jako každý jiný. V Americe prosperují firmy, které vymýšlejí nová kouzla, dávají si je patentovat a pak licenci prodávají kouzelníkům. Ta nejlepší čísla stojí miliony korun.



Tím se neuživíš, Davide



Malému Davidu Kotkinovi, to je Copperfieldovo pravé jméno, bylo sotva dvanáct, když ho Americká asociace kouzelníků, která se zaměřuje na létání, přijala jako svého nejmladšího řádného člena v historii. Byl to velký úspěch, a když David skládal slavnostní kouzelnický slib, tleskala mu plná hala starých mágů.

Rodiče však měli nejspíš jiné představy o tom, co by mělo z malého Davida být. Židovská rodina přišla z Ruska a v Americe se protloukala, jak se dalo. Otec vlastnil malý krámek s pánským oblečením a matka jistila domácnost výdělkem z pojišťovny.



Ve třinácti oslavil David Kotkin svou bar micva, obřad, kdy mladý Žid čte poprvé z Tóry před celou synagogou, a stává se tak právoplatným členem komunity. Mezi sousedy už byl v té době známý jako malý mág. Se svou show Davino - malý kouzelník si přivydělával na oslavách narozenin svých zaopatřenějších spolužáků. Byl to hezký koníček a těch pár dolarů navíc se v rodině hodilo, ale že by se tím měl živit?

Kotkinovi byli ke kouzelnické vášni svého syna stejně skeptičtí, jako by byli na jejich místě všichni rodiče. Ať si klidně ve volném čase kouzlí, ale vystudovat by měl něco pořádného. Zná snad nějakého kouzelníka, který by vedl solidní existenci?



Ve společnosti se stydí



V devatenácti letech se zmocnily pochybnosti i samotného Copperfielda. V té době už to nebyl David Kotkin, ale Copperfield. Pod novým jménem zpíval a kouzlil v muzikálu Magie Man. Byl to úspěch, ale po pár měsících představení skončilo a David se ocitl na ulici. Ve svém malém, špatně vytopeném newyorském bytě přemýšlel, co dál.



Věděl, že proto, aby se nemusel věčně nabízet v divadlech a na večírcích, musí jméno David Copperfield znát každý. A to se mu nepodaří, dokud se nedostane na obrazovku. Za peníze, které mu zbyly z muzikálu, si koupil kameru, video a v bytě začal nahrávat první amatérské díly své show, které posílal do televizí.



Z celostátní stanice ABC mu zavolali až v roce 1977, ale nabídka stála za to. Chtěli jeho vlastní autorský pořad - The Magic of ABC v hlavní roli David Copperfield. Podobný pořad se na jiné televizi - CBS - vysílá dodnes.



Osmdesátá léta byla hektická doba. Za den někdy až tři vystoupení a co dva roky nějaké nové, překvapivé číslo.



V roce 1981 nechal Copperfield zmizet malé letadlo a o dva roky později se před 50 miliony televizních diváků rozplynula socha Svobody. V roce 1985 levitoval nad Grand Canyonem a netrvalo to ani rok a prošel Velkou čínskou zdí. Od posledního opravdu velkého kouzla, kdy unikl z hořících lan ve třináctém poschodí, uběhlo už deset let. Jeho televizní pořad dnes už není trumfem televizní stanice CBS, ale i ti největší skeptici tvrdí, že vidět mága naživo, je velký zážitek.



Česká modelka Maria Petličková se s Copperfieldem poznala před pěti lety v Kapském Městě. Padli si do oka a od té doby se stýkají pravidelně. Popisuje ho jako člověka, který se drží spíš při zemi. "Není to ten typ, který by se bavil s každým. Myslím, že je dost velký introvert, ve velké společnosti se chová stydlivě."



Dnes je kouzelníkovi osmačtyřicet let. Jaké je jeho životní skóre? Podle časopisu Forbes je třináctým nejlépe vydělávajícím umělcem na světě. Má za sebou deset tisíc představení a po celém světě spoustu přátel. A rodina - tímhle slovem dodnes označuje sebe a své rodiče.