Connery uvítá diváky a předá šek

„Zahraniční i místní bezpečnostní služby koordinuje odborník, který s Connerym pracuje už léta,“ uvedl distributor filmu Jan Strnad. Bariéry oddělující fanoušky od červeného koberce pro hosty vyrostou již v pět hodin odpoledne, také část ulice bude uzavřena, ale dopravní omezení v centru budou prý co nejmenší, aby Pražany neobtěžovala.



Podobně se i kino snaží vyjít vstříc běžným návštěvníkům. „Jen jsme posunuli začátky večerních promítání na časy po dvacáté hodině, aby jejich diváci neměli problémy s ochrankou,“ uvedla Kateřina Francová. „Na Conneryho“ bude Slovanský dům připraven od osmnácté hodiny, kdy začne vystoupení bubeníků, půl hodiny nato přijde průvodce slavnosti Marek Vašut a poté už začnou přijíždět hosté - herci a tvůrci Ligy výjimečných, jejich zahraniční i domácí kolegové. „Na červeném koberci bude čas pro fotografování a otázky televizních štábů, kterých přijelo z celého světa na padesát,“ říká šéf Bontonfilmu Aleš Danielis.



Pro zpravodajské Události České televize je plánován přímý vstup s Connerym, po dalším společném fotografování ve foyeru kina pak přejdou herci do tanečního sálu. Tam si mají připít, setkat se s Václavem Havlem a s primátorem Pavlem Bémem, předat jim šek na povodňová konta a uvítat z balkonu účastníky premiéry. Zhruba po půl osmé večer se začne Liga výjimečných promítat postupně ve všech třech vyhrazených sálech, které pojmou bezmála tisícovku lidí. Zatím není ani vyloučeno, ani potvrzeno, že Connery přijde pozdravit publikum i do každého z těchto kinosálů.



Po skončení filmu budou na hosty čekat autobusy, které je povezou na party do Strahovského kláštera. Tam na ně čeká přípitek v zahradě, výstava fotografií ze záplav, dokument na stejné téma Má vlast - a samozřejmě občerstvení. Večírek pro tisíc lidí se připravuje již několik týdnů, jen ledu prý je objednáno na tři sta kilogramů, už se staví speciální taneční parket, z něhož budou mít návštěvníci město jako na dlani. K jídlu budou sušené švestky se slaninou, rybí speciality i ovocné saláty.

Kromě známých tváří, politiků či umělců se na slavnost sjíždějí filmoví obchodníci, producenti či distributoři. V Praze je už vedení společnosti Fox, jíž snímek patří, pozvání obdrželi rovněž lidé, kteří v Česku připravují natáčení nového filmu Miloše Formana. Právě Connery v něm měl hrát jednu z hlavních rolí, ale podle posledních zpráv ji odmítl.



Jak dlouho se Connery a spol. v Česku zdrží? „To záleží na amerických partnerech,“ říká Strnad. Jisté je jediné: zítra se hosté ještě sejdou s novináři, opět jen televizními. Jedno místo má Česká televize, jedno Markíza.

Prvý filmový Bond se po roce vrací ve vlastních stopách



Herec Sean Connery se po roce vrací do země, odkud před rokem, 15. srpna 2002, oslovil celý svět televizní výzvou - Pomozte České republice. Loni strávil první filmový představitel Jamese Bonda v Česku několik měsíců. Zřejmě si je představoval jinak, snímek Liga výjimečných, který tu natáčel, totiž pronásledovala smůla.



Nejprve se práce přerušily, protože krátce po svém červnovém příjezdu Connery onemocněl. Před kameru se záhy vrátil, ačkoliv bral antibiotika, ale na karlovarský festival si pro cenu za přínos světovému filmu nepřijel. Převzal ji tehdy „podomácku“ v Praze, poděkoval za ocenění a slíbil, že rád na festival přijede příště, pokud ho pozvou. „Byl jsem na představení Dona Giovanniho, ale chtělo se mi kašlat, a tak jsem raději odešel po prvním jednání, abych nerušil,“ vypověděl MF DNES, než si v recepci hotelu vyzvedl další zásobu kapek do nosu a zamířil zpátky do postele. Přesto však stíhal svůj oblíbený golf, zejména na Karlštejně, kde dostal členský průkaz se služebním číslem svého hrdiny, agenta 007.



Po dvanácti měsících se Connery navrací do města, kde jeho manželka procházela galerie, kde si zamiloval vybrané restaurace, vrací se dokonce přímo do hotelu Four Seasons, který tenkrát musel kvůli stoupající vodě nakvap opustit. Natáčení se v tu chvíli zastavilo znovu, pod hladinou skončila nákladná scénografie a výrobní zázemí snímku včetně ponorky kapitána Nema, v níž se hrdinové vypraví zachránit svět před šílencem. „Ta konstrukce a výprava byly nejlepší, jaké jsem kdy v životě viděl,“ nechal se slyšet Connery, který svou postavu, vysloužilého dobrodruha z africké divočiny Quatermaina, líčí jako „staromódního člověk a ztělesňujícího jinou dobu“.



Nicméně v letňanském ateliéru se brzy točilo dál a herec nesložil ruce v klín. Už 15. srpna tu uspořádal mimořádné setkání pro zahraniční televizní štáby, jejichž prostřednictvím vzkázal, ať svět pomůže zachránit zdejší památky. „Natočte dokument, namluvím k němu osobně komentář a videokazetu rozešlu všem televizím - jako výzvu světu, aby přišel na pomoc,“ řekl. Popsal i své zážitky při evakuaci, nicméně zdůraznil: „Ano, museli jsme se sice stěhovat, ale co je to ve srovnání s českými lidmi, kteří přišli o vlastní střechu nad hlavou.“



Během svého loňského pobytu však Connery stihl ještě jiné věci. Vypravil se na fotbalový zápas Viktorie Žižkov s Glasgow Rangers, kde musel spolknout porážku skotských krajanů, a také na slavnostní představení nové verze Formanova filmu Amadeus, kam se nehvězdně prodíral zástupem hostů, což si pak vynahradil šampaňským. Dneska si tedy připije v Praze znovu.