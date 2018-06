Connery: Pomozte Česku

Sean Connery na tiskové konferenci. Praha, 28. června 2002.

Herec Sean Connery přišel s iniciativou, jak pomoci Česku po záplavách. "Natočte dokument, namluvím k němu osobně komentář a videokazetu rozešlu všem světovým televizím - jako výzvu světu, aby přišel na pomoc," řekl včera před kamerami zahraničních štábů a České televize, jež sám navrhl pozvat do filmového ateliéru Prague Studios v Praze-Letňanech, kde právě natáčí. Sešel se tu rovněž se zástupci hlavního města, kterým sdělil, že vysoce oceňuje práci záchranářů, hasičů, vojáků a statečnost všech zdejších lidí.Viditelně dojatý herec přiznal, jak si Prahu během pobytu zamiloval a jak osobně nese neštěstí, které ji postihlo. Popsal i své zážitky při evakuaci z hotelu na břehu Vltavy, nicméně zdůraznil: "Ano, museli jsme se sice stěhovat, ale co je to ve srovnání s českými lidmi, kteří přišli o vlastní střechu nad hlavou, o cenné historické památky."Connery také navrhl další způsoby, jak organizovat pomoc ze zahraničí: podle jeho názoru by magistrát mohl například založit konto a říci, co je právě nejvíce zapotřebí. "A ten dokument udělejte co nejrychleji," připomínal, než se po přestávce a kávě, kterou vypil s pražským primátorem Igorem Němcem, převlékl znovu do kostýmu a vrátil ke své práci. Connery hraje hlavního hrdinu v komiksovém velkofilmu Klub neobyčejných gentlemanů, který se v tuzemsku natáčí už od června.Projekt pronásleduje smůla: nejprve se práce musely přerušit kvůli Conneryho onemocnění, jež mu zabránilo přijet i na karlovarský filmový festival, nyní si další krátkou přestávku v natáčení vynutily povodně. V kritických dnech nebylo možné štáb do Letňan dopravit, navíc jeho členové byli z hotelů evakuováni. Kromě Conneryho vyjadřují Česku podporu i další lidé z Hollywoodu. Jan Strnad z Bontonfilmu potvrdil, že jejich američtí partneři od prvé chvíle posílají výrazy solidarity podobné těm, jež loni po 11. září směřovaly naopak z tuzemska do Států.