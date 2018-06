Concorde se vrací zpět na oblohu

Letecká společnost British Airways a Air France oznámily, že od středy 7. listopadu obnovují lety concordu přes Atlantik. "Máme velkou radost, že se concorde vrací na oblohu a na trasu do New Yorku," řekl Rod Eddington, ředitel British Airways. Pokládá obnovení letů mimo jiné i za vyjádření podpory městu New York. Letecké společnosti věří, že obnovení nadzvukových letů bude hrát důležitou úlohu při navrácení důvěry v leteckou přepravu. Rudolph Giuliani, starosta New Yorku, toto oznámení vřele přivítal. "Návrat concordu je více než symbolický. Vyjadřuje snahu všech Newyorčanů o obnovu tohoto krásného města. Osobně jsem velmi hrdý, že budu moci přivítat concorde zpět v New Yorku." Concorde byl stažen z provozu před patnácti měsíci, po havárii na letišti Charlese de Gaulla.