Vousatá zpěvačka Conchita Wurst je HIV pozitivní

Vítěz Eurovize z roku 2014 se rozhodl veřejně promluvit, protože ho začal vydírat bývalý přítel, že zveřejní informace o nemoci. „Už hodně let jsem HIV pozitivní. Pro veřejnost je to opravdu nepodstatné, ale expřítel mi vyhrožuje, že vynese tyto soukromé informace. Nechci ani v budoucnu dávat nikomu možnost, aby mi naháněl strach a ovlivňoval můj život,“ napsal Neuwirth na Instagramu.

Umělec už několik let podstupuje léčbu a je přesvědčený, že vir dál nešířil. Nyní se cítí zdravý a silný. O celé věci věděla jeho rodina, která ho bezvýhradně podporovala, a také blízcí přátelé. „Oznámit to sám je lepší, než kdyby to udělal někdo třetí. Doufám, že dodám odvahu na další kroky proti stigmatizaci lidí, kteří se nakazili HIV, ať už vlastním chováním, nebo ne vlastní vinou,“ dodal.

Thomas Neuwirth se proslavil jako zpěvačka Conchita Wurst a v květnu 2014 zvítězil na Eurovision Song Contest v Kodani s písní Rise Like A Phoenix. O rok později byla Conchita Wurst hvězdou zahájení festivalu Prague Pride 2015.

V civilu však Conchita Wurst žije jako muž. „Nenosím ani paruku, ani vysoké podpatky a už vůbec žádný make-up. Chodím v džínách, tričku a teniskách. A jako ostatní uklízím nádobí z myčky, peru a platím složenky,“ řekl Neuwirth v roce 2015 v rozhovoru pro Magazín DNES.