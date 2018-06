Conchita Wurst: V civilu jsem muž, ale v práci mě oslovujte jako dámu

„Jsem takzvaná drag umělkyně, to je specifický druh umění, kdy se homosexuální muži převlékají do dámských kostýmů,“ vysvětlila Conchita Wurst v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Fotografovi se totiž povedlo faux pas, když na recepci pražského hotelu, kde byla zpěvačka ubytovaná, hledal pana Wursta. Pobavená recepční ho opravila, že nejspíš myslí paní Wurst.

Conchita přiznala, že dámské šaty patří k její práci a nenosí je pořád.

„Ne. My drag umělci se oblékáme jen pro publikum, při vystoupení. Mám svůj soukromý život, kdy nenosím ani paruku, ani vysoké podpatky a už vůbec žádný make-up. Chodím v džínách, tričku a teniskách a dělám úplně normální věci jako všichni ostatní, uklízím nádobí z myčky, peru a platím složenky,“ prozradila.

Všechny pracovní schůzky a jednání umělkyně absolvuje v civilním oblečení jako muž. Zatím se jí prý nestalo, že by spletla mužskou a ženskou roli svého já.

„Nikdy! Ale považujeme za slušnost a respekt, že když jsme v kostýmu, mluvíte k nám jako k ženám. Dáváme tolik úsilí do toho, abychom vypadali co nejkrásněji, že nejmíň, co pro nás můžete udělat, je oslovovat nás našimi ženskými jmény,“ míní vousatá zpěvačka.