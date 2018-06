Conchita Wurst před europarlamentem: Očekávám podporu práv homosexuálů

Vystoupení Rakušana Thomase Neuwirtha, jehož umělecké jméno je Conchita Wurst, si ve slavnostním stanu na náměstí před europarlamentem přišla vyslechnout řada evropských poslanců, bruselských úředníků i běžných obyvatel Bruselu.

Zpěvačka hovořila o paralelách mezi soutěží Eurovision Song Contest a Evropskými společenstvími, přičemž obojí bylo založeno ve 2. polovině 50. let minulého století a v obou případech prý jde o rozmanitost v Evropě mnoha barev.

„A já dávám přednost komplikované demokracii před systémem, v němž rozhoduje jeden jediný člověk,“ řekla vousatá zpěvačka.

Po politickém apelu se však vrátila ke své profesi. „Jsem hudebnice, a proto jsem tady,“ řekla.

Zazpívala verze písní Believe od Cher, Unchain My Heart od Joea Cockera, Unbreakable od Jamese Cottriallse a také své písně That’s What I Am a Rise Like A Phoenix.

Už předtím se postarala o rozruch v europarlamentním muzeu Parlamentarium, kde měla autogramiádu. Dopoledne na tiskové konferenci řekla, že od politiků očekává větší nasazení ve prospěch práv homosexuálů.

„Prostě nechápu, proč existuje problém se sňatky osob stejného pohlaví. Nechápu, proč stále existují politici, kteří z toho mají takový strach,“ dodala.

Vystoupení zpěvačky ocenila řada europoslanců i dosluhující eurokomisařka Viviane Redingová, která má na starosti i oblast lidských a občanských práv, kterou po ní zdědí Češka Věra Jourová.

„Evropa ze své nejlepší stránky: kreativní, tolerantní a rozmanitá!“ ocenila Redingová na Twitteru přítomnost zpěvačky v Bruselu.