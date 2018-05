Herec Colton Haynes se půl roku po svatbě rozvádí s manželem

Spekulace o krizi ve vztahu hollywoodského herce a vyhledávaného floristy se objevily už před pár týdny. Haynes, který je známý ze seriálů Vlčí mládě, Arrow, Scream Queens nebo American Horror Story, totiž smazal společné fotky na Instagramu a přestal svého manžela na sociální síti sledovat. Také si změnil příjmení Haynes-Leatham na Haynes.

Podle portálu TMZ, který se věnuje celebritám, herec v úterý podal žádost o rozvod u losangeleského soudu. Důvod zatím není známý.

Hollywoodský hezoun si vzal o 17 let staršího floristu přesně dva roky po svém coming outu. Herec a model pozval na svou svatbu v Palm Springs 120 přátel včetně celebrit. Mezi hosty byli Melanie Griffithová, Sofia Vergara s manželem Joem Manganiellem, Jesse Tyler Ferguson, Lisa Rinnová, Chelsea Clintonová, Dylan O’Brien, Emily Rickardsová, Billie Lourdová nebo Cheyenne Jackson. Dvojici osobně pogratulovala také zpěvačka Cher, která prý hrála významnou roli v jejich zasnoubení.

„Je to prostě úžasné, když potkáte někoho, kdo vás tak nějak naučí milovat se víc. Opravdu úžasnou věcí na vztahu s Jeffem je to, že od doby, kdy jsme spolu, se zlepšily také mé vztahy s přáteli a rodinou. Když se naučíte někoho opravdu milovat, změní vám to naprosto život. Teď spolu máme nádherný život a před sebou úžasnou budoucnost,“ prohlásil Haynes po svatbě.