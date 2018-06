Collinsová: Páté manželství si vychutnám

"Tentokrát se nehodlám vdát jen tak z rozmaru. Cítím k Percymu, co jsem nikdy k žádnému muži necítila. Věřím proto, že pokud tohle mé manželství nebude poslední, bude alespoň nejdelší a opravdu nádherné," nechala se slyšet Joan.

"Rozhodně bych to nedělala, kdyby mi mé srdce tolik neříkalo - jdi do toho! Není to ale jen věc srdce, nýbrž i rozumu, který mi velí totéž," prozradila herečka, jejíž poslední manželství se čtvrtým vyvoleným Peterem Holmem trvalo pouhých třináct měsíců.



Na party, kterou pořádala Joan ve své losangeleské rezidenci, se pak přítomným hostům a přátelům, mezi nimiž nechyběli například sir Michael Caine nebo Ruby Wax, svěřila, že je skutečně velmi šťastná a zamilovaná až po uši.

Do prvního manželství vstoupila Joan Collinsová v roce 1952 s tehdejším idolem Maxwellem Reedem. Ten ovšem dostal po čtyřech letech vale kvůli hereččině další lásce Anthonymu Newleyovi. S tímto hercem se pak Joan po osmi letech manželství rozvedla kvůli řediteli nahrávacích studií Ronu Kassovi. Toho pak v roce 1985 vystřídala bývalá popová hvězda Peter Holm.

To vše ovšem Joan považuje za přinejmenším uzavřenou životní kapitolu. "Vím, že jsem se často do manželství neměla tolik hrnout. Nicméně to pro mne byla alespoň určitá životní zkušenost a teď vím, co jsem dělala špatně, a mohu se toho napříště vyvarovat," dodala herečka.

Percyho poznala Collinsová při natáčení filmu s příznačným názvem Love Letters (Milostné dopisy), jehož byl producentem.