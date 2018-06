Collins se vrátil k bývalé manželce, které po rozvodu zaplatil miliony

V rozhovoru pro deník The Sun se Phil svěřil s tím, že nemůže pochopit, že o jejich vztahu dosud nikdo neví. Opět se dali dohromady už před půl rokem a nijak prý svůj vztah netajili. O dvaadvacet let mladší švýcarská překladatelka s Philem bydlí v Miami. Tam se Phil přestěhoval ze Švýcarska poté, co se potýkal s problémy s alkoholem.

„Když jsem hodně pil alkohol, viděl jsem, jak velký strach o mě mají moje děti. Bral jsem prášky na bolesti všeho druhu a pak jsem dokonce spadl ze schodů. Uvědomil jsem si, že musím začít něco dělat. Dal jsem se dohromady a teď se cítím mnohem lépe a užívám si rodinný život,“ svěřil se Phil, který má ze všech předchozích vztahů dohromady tři děti. Jeho potomkem je i krásná herečka Lily Collinsová.

V prášcích a alkoholu nacházel každý den útěchu, když zůstal sám, odešel do důchodu a rodina se odstěhovala. „V mém životě vznikla velká prázdnota, kterou jsem naplnil spoustou pití,“ sdělil. Nyní je spokojený a po boku Orianne šťastný. Jeho bývalá manželka se po rozvodu s ním v roce 2007 znovu vdala a porodila syna. Poté měla problémy s páteří a ochrnula. Dnes už je po několika operacích a mnoha rehabilitacích, ale stále nemůže chodit bez hole. Nyní se však prý cítí skvěle. „Mám za sebou těžké období, ale teď je to v pořádku,“ sdělila před časem pro britský server Dailymail.co.uk.