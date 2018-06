Colin Farrell už čtyři roky nerandí, dělá jógu a vychovává syny

Otcovství udělalo ze zlobivého hocha zodpovědného muže. Farrell, který randil s hvězdami od Britney Spears po Demi Moore, už nechce být lovcem žen. Prý na to ani nemá čas. Ten věnuje raději jedenáctiletému Jamesi Padraigovi a pětiletému Henrymu Tadeuszovi.

V rozhovoru pro The Sunday Times řekl, že jeho drogové a alkoholové dny jsou dávno za ním, což ho těší. Dokonce to vypadá, že to s tou čistotou vzal až moc vážně, protože prý žije v podstatě v celibátu.

„Nerandil jsem asi čtyři roky. Prostě se nic neděje, kromě práce, mých dětí a života “ přiznal. „Vím, že to ode mě asi lidé nečekají, ale je to ta nejupřímnější pravda,“ řekl.

Syny vídá hlavně o víkendech. Žijí totiž se svými matkami. Jamese má Farrell s modelkou Kim Bordenaveovou a Henryho s exmanželkou Alicjou Bachledovou-Curusovou. Jamesovi však musí věnovat speciální péči. Trpí totiž vzácnou genetickou poruchou zvanou Angelmanův syndrom, kterému se také říká syndrom šťastného dítěte, protože děti s tímto syndromem se nadměrně smějí.

„Podílíme se na malých vítězstvích: první slova v šesti nebo sedmi letech, umět se sám najíst, dostat záchvaty pod kontrolu. Když James udělal první krok ve čtyřech letech, málem jsem se zlomil vejpůl,“ řekl Farrell pro časopis InStyle.