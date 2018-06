Colin Farrell se opět ukázal nahý

Novináři, kteří se o víkendu zúčastnili promítání pro tisk, hlásí, že ve scéně svatební noci Alexandra Velikého, kterého hraje právě Farrell, se herec krátce objeví nahý a se vším všudy.

"Upřímně řečeno, nemá se za co stydět," poznamenal po promítání jeden z novinářů, který si nepřál být jmenován. "Ale usykávat překvapením diváci taky nebudou."

Svlékat se na veřejnosti ale nikdy nedělalo Colinovi problémy. Jeho přátelé prozradili, že ještě nedávno poměřoval svůj penis s ostatními chlapy po hospodách. Před deseti lety se dokonce kvůli pětačtyřiceti dolarům svlékl v televizní zábavní show. Peníze pak podle svých slov utratil za drogy.

"Opravdu jsem se svlékal jen pro peníze, které jsem pak utratil za drogy. Byl jsem mladý," přiznal herec, známý především díky snímkům Minority Report, Budka či Daredevil. "Penis vidět nešel, vše se událo pouze v tangách. Zadek ale snímali mnohokrát," vzpomíná Farrell na účinkování v show, která běžela v televizi mezi polednem a jednou hodinou odpolední. Vydělaný honorář pak okamžitě proměnil za tabletky extáze.

Nyní děsí toho, že inkriminované fotografie někdo objeví a jednoho krásného dne je proti němu použije. "Nahatou zakázku" mu jako teenagerovi dohodila modelingová agentura, u níž byl začátkem devadesátých let zaregistrovaný.

"Všichni chtěli vidět můj zadek. Měl jsem na sobě mít vánoční spodní prádlo, a to boxerky s děsivým sobem Rudolfem. Za to bylo třicet dolarů. Dalších patnáct navíc mohl člověk získat, pokud by se oblékl jen do ultratenkých tang, vzadu jen nitka mezi půlkami a vepředu malý proužek látky, skrz něž šlo prakticky vidět všechno. Šel jsem do toho. Mohl jsem si za ty peníze koupit tabletku extáze, a když se zadařilo u dobrého prodejce, tak i dvě," přiznal Colin Farrell.