Farrell: Poslední žena, kterou jsem miloval, byla Elizabeth Taylorová

Colin Farrell vyprávěl o setkání s výjimečnou herečkou v talk show Ellen DeGeneresové. Elizabeth potkal v roce 2009, když se mu narodil syn Henry. Ve stejné nemocnici ležela Taylorová, s níž se tak seznámil.

"Měl jsem u ní audienci, a tak začal rok a půl či dva roky něčeho, co bylo velmi výjimečné, což já v sobě považuju svým způsobem za poslední láskyplný vztah se ženou, který jsem měl, ale který nikdy nebyl naplněn," tvrdí sedmatřicetiletý představitel Alexandra Velikého.

Colin Farrell se v show Ellen DeGeneresové svěřil se svou láskou k o více než 40 let starší Elizabeth Taylorové.

Taylorová zemřela před dvěma roky ve věku 79 let.

"Ona v noci moc nespala, já to mám stejně, tak jsem jí třeba ve dvě ráno zavolal a povídali jsme si hodinu a půl až do svítání. Bylo to báječné. Zbožňoval jsem ji. Byla to velkolepá úžasná žena," dodal Farrell.

Dokonce ho prý napadlo, že by se stal osmým manželem hollywoodské legendy.

"Chtěl jsem být osmým manželem, ale neměli jsme už příležitost to uskutečnit," prohlásil.