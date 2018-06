Colin Farrell zná způsob, jak přestat kouřit: napište cigaretám dopis

Farrell přestal kouřit den před svými 34. narozeninami. Pojal to jako rituál, při kterém byl pouze on a krabička cigaret.

"Přestal jsem v neděli předtím, než mi bylo 34 let. Strávil jsem celý den s krabičkou cigaret. Nikoho jsem toho dne neviděl a každou cigaretu jsem kouřil s maximálním soustředěním," popsal herec.

Když típl tu poslední, vzal do ruky pero a napsal dopis. "Napsal jsem malý dopis tabáku. Bylo to takové to obvyklé: "Pamatuji se na první okamžik, kdy jsme se potkali, a na vše, co jsme od té doby prožili. V tom čase jsi mi pomohl v takových a takových situacích…" A tak dál. Je to přesně takový dopis, který byste napsali osobě, s níž se rozcházíte. Protože tak to bylo, byl to rozchod. Bylo to poprvé, kdy jsem se s někým rozešel dopisem, takže to bylo divné," tvrdí Farrell.

Nedávno navíc irský herec také prohlásil, že už se nedotkne ani kapky alkoholu. "Mám moc rád posilovnu. Nacházím tam mír. Což je zatraceně divné. Nikdy jsem si nemyslel, že bych takový mohl být. Vidím ty slogany: Cvičením pro mě je zvedání půllitru piva Carlsberg. Což platilo jistý čas i pro mě. Ale věci se změnily," tvrdí.

Colin Farrell a Alicja Bachledová Curuśová

Zdá se, že jedinou hercovou neřestí jsou teď ženy. Je pověstný střídáním milenek. "Nikdy jsem nebyl moc na randění a balení holek. Raději jsem jich měl jen několik, ale tak nějak jsem jim obvykle věnoval jen decentní množství času," tvrdil v talk show otec dvou dětí.

V současné době Farrell nemá stálou partnerku. S matkou svého dvouletého syna Henryho Tadeusze Alicjou Bachledovou Curuśovou se rozešli loni. Kromě něj má ještě osmiletého syna Jamese s Kim Bordenaveovou.