Domácí porno bych už netočil, prohlásil Colin Farrell

"Celá ta věc byla děsivá. Čtyři hodiny jsem vysvětloval, proč jsem nechtěl, aby se ta páska objevila v distribuční síti. Nedej bože, že by se třeba moje matka na to dívala v hotelovém pokoji s tím, že tento film svého syna ještě neviděla," řekl Farrell pro magazín Elle.

Herec, jehož nový film Zimní příběh právě přichází do českých kin (recenzi najdete zde), měl v minulosti problémy s drogami a alkoholem. Už ale osm let abstinuje. Nejdřív měl strach, že nebude střízlivý schopen oslovit ženu a bál se také sexu.

"Miloval jsem se s jednou ženou asi dva a půl roku poté, co jsem byl čistý, a byl to jeden z nejděsivějších okamžiků mého života. Bylo to odpoledne. Okna a záclony byly otevřené. Bylo to krásné, a abych nebyl sprostý, nebyla to soulož. Byla velmi něžná. Ale to bylo děsivé. Protože jsem byl zvyklý na opilost, darkroomy, kluby, záchody a podobně," prohlásil herec, který prý věří v monogamii ve vztahu, ale jen teoreticky.

"Bavil jsem se o tom s přáteli. Já nevím, jestli je to možné. Neříkám, že ne. Byl jsem ve vztazích monogamní. Ale teď ve vztahu nejsem. Takže to nefungovalo," dodal.