Čokoládové orgie opět přicházejí

kakaové boby. Aztékové z nich připravovali zvláštní hořký nápoj servírovaný ve zlatých nádobkách. Chutnal úžasně, zato na jeho názvu si člověk málem zlomil jazyk. Šokotlatl" mu říkali. Dnes ho nazýváme čokoláda, kterou opět balíme do zlata a stříbra, i když je to jen vánoční staniol. Kdo se někdy zajímal o složitý proces výroby čokolády a ochutnal tu nejlepší, už nikdy v životě nebude chtít při jejím nákupu šetřit. Nejlepší jsou osvědčené značky. Není náhoda, že první švýcarskou továrnu na čokoládu založil roku 1819 Henri Nestlé, který také vynalezl dětskou výživu a kondenzované mléko. Právě jeho přidáváním do čokoládové hmoty vznikla první mléčná čokoláda na světě. Rodolphe Lindt zase zjistil, jak čokoládovou hmotu ještě zjemnit, aby se doslova rozplývala na jazyku. Američana Miltona Hersheyho napadlo vyrobit čokoládu ve tvaru praktické tyčinky a z jeho továrny, kterou postavil roku 1903, je dnes muzeum s návštěvností srovnatelnou s Disneylandem. A konečně Frank Mars začal o dvacet let později čokoládové tyčinky plnit různými vrstvami náplní.Nezdravá? Jen ta špatná!Pověry o tom, že je čokoláda nezdravá, vznikly v době, kdy se na trhu objevily levné čokolády vyráběné ve velkém. Ty skutečně tučné a sladké jsou, ale kvalitní čokoláda obsahuje jen kakaové máslo bez přídavku tuků a velké množství kakaové sušiny, takže v některých případech není nutné sladit ji vůbec. Zatímco mléčná čokoláda obsahuje mléko, má víc vápníku, ale ituku. Hořká zato vede v množství hořčíku nebo železa. Často se hovoří o závislosti na čokoládě". Někteří experti se domnívají, že návyk na čokoládu možný je, díky obsahu kofeinu a theobrominu, ale také látky zvané fenyletylalanin, podobné endorfinům. Skutečně tedy může vzbuzovat podobně slastné pocity, pro které někdo propadá aerobiku nebo běhá kilometry denně. V roce 1995 uveřejnila Debra Waterhousová, autorka knihy Proč ženy potřebují čokoládu, výsledky výzkumu, který odhalil, že polovina testovaných žen by dala přednost čokoládě před sexem. Špatná zpráva pro muže, když se blíží takové čokoládové svátky, jakými jsou Vánoce! Čokoládové dobroty mají tu zvláštnost, že mohou být nejen neodolatelně dobré, ale také nádherné na pohled. To ovšem jen v případě, že nejsou staré nebo špatně skladované. Čokoláda vyžaduje suché místo s teplotou kolem 20 stupňů. Při vyšší teplotě se objeví bílé žilky - to na povrch proniká tuk. Také je třeba ji uložit do vzduchotěsné nádoby, protože čokoláda ráda přejímá aroma jídel s jinou silnou vůní.