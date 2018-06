Čok překvapil Podhůrského, jeho hostem byla nahá slečna

Čok byl prvním hostem nového hudebního pořadu s názvem Update ZP a Podhůrského pořádně vyvedl z míry. Když měl totiž pomyslet na některého z méně známých kolegů, které by chtěl mít v pořadu po svém boku, objevila se ve studiu úplně nahá slečna.

"Vilda mě překvapil, měl si pozvat někoho neznámého, ale kvalitního v hudební branži, komu by tímto způsobem pomohl ke zviditelnění. Půjčil si ale můj vymyšlený teleport, pomocí něhož si zvu hosty do studia já a který funguje tak, že na někoho pomyslím a host se ve studiu objeví, nebo se za ním sám přenesu. No a jak Vilda myslel na toho svého hosta, objevila se vedle nás nahá dívka. I když to bylo předem všechno domluvené, nebyla to přesto jen tak snadno zvladatelná situace," líčí Podhůrský.

Zdeněk Podhůrský ve svém hudebním pořadu

Další hosté pořadu, který má za cíl doplnit informace o známých osobnostech hudební branže a přinést nové o těch neznámých, si snad pro svého hostitele podobný šok nepřipraví. Už tak v něm prý zažívá humorné situace.

"Jsem ve strašném zápřahu, sotva stíhám jiné věci, ale hodně se při natáčení nasměju. Sám si vymýšlím různé převleky, nosím paruky, zkrátka blbnu, ale nevím, nevím, jestli bych zvládl další svlečenou dámu ve studiu. Musím dávat pozor, aby z hudebního pořadu nebylo brzy erotické Peříčko. Doufám, že s dalšími hosty, Jirkou Zonygou, Kamilem Střihavkou, Pepou Vojtkem nebo Martinem Němcem se to nezvrhne," uzavírá s úsměvem Podhůrský.