Čočka nemá putovat z očka do očka

kontaktní čočky

V dnešní době by se ovšem mohl dočkat pořádného překvapení. Pokud by jeho vyvolenou bylo děvče dbalé módních výstřelků a častá návštěvnice diskoték, mohla by na něho při příštích setkáních zpoza jejich dlouhých brv juknout namísto šedých tu očka zelená a jindy zase třeba jedno červené a jedno tyrkysově modré. A nebo dvě šibalsky se usmívající žlutá sluníčka na zeleném pozadí. To kdyby dívka jeho snů propadla kouzlu dekorativních neboli kosmetických čoček a měnila je podle nálady nebo barvy svého oblečení.Britský překážkář Colin Jackson před čtyřmi lety dal podobným způsobem průchod svým vlasteneckým citům, když se objevil na světovém atletickém šampionátu s kontaktními čočkami s motivem britské vlajky v očích. Módní návrhář Alexander McWueen jimi zase "vybavil" modelky při předvádění jedné své kolekce. A teď lákají barevné inzeráty teenagery, aby snadno naplnili svou touhu po originalitě a stali se hvězdami tanečního parketu.Jenže za takovou originalitu se může také draze zaplatit. Nejen při nákupu. Jako mnohé jiné módní výstřelky, i tento s sebou přináší zdravotní rizika. Vzhledem k tomu, že takové dekorativní oční čočky nekorigují žádný zdravotní problém, není k jejich prodeji zapotřebí optik. Vlastně se mohou prodávat kdekoli - i u stánku na tržišti, dokonce i na dobírku. A tady právě číhá jedno z hlavních nebezpečí. Není tu nikdo, kdo by kontroloval jejich kvalitu nebo kdo by zjistil, zda dobře sedí. Nikdo předtím nezjišťuje zdravotní stav oka ani neradí, jak takové čočky čistit a ošetřovat.Druhá velká záludnost je paradoxně skrytá ve velkodušnosti a kamarádství. Dívky jsou ochotny navzájem si půjčovat a vyměňovat takovéto "doplňky" podobně jako si půjčují součásti svojí garderoby. Jenomže tím právě vzniká podhoubí pro záludné infekce a módychtivá královna parketu si může zadělat na velké zdravotní problémy. Nejrychlejší způsob, jak si spolehlivě zajistit infekci, je mít při zacházení s takovými čočkami špinavé ruce nebo čočky špatně vyčistit. Kromě toho: co jednomu oku nevadí, přeneseno s čočkou do oka jiné osoby může způsobit nepříjemné potíže. A tak než se člověk nechá zlákat k originální výzdobě svého okna do duše, měl by zvážit, zda stojí za to skončit s očima pěkně zarudlýma. To přinejmenším.