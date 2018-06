VIDEA ROKU: Co zahýbalo světem slavných?

Herečka Amy Schumerová se důrazně ohradila proti označení plus size celebrita. Prohřešku se dopustil magazín Glamour, který ji zařadil do své speciální edice věnované slavným boubelkám. Známá americká stand-up komička prohlásila, že ona má velikost mezi 36 až 38 a v Americe se za plus size považuje velikost 46.

Manželé Obamovi zaslali princi Harrymu “výhrůžku”. Princ si ji vyslechl ve společnosti královny Alžběty II. Prezidentský pár vzkázal, že je připravený na cokoliv a princ si má dát pozor na to, co si přeje. Zábavné video zveřejnil Kensingtonský palác. Šlo o propagaci sportovní akce prince Harryho ve stylu paralympiády pro zraněné vojenské veterány.



Modelka a herečka polského původu Joanna Krupa podlehla figurínové výzvě. Zcela nahá “zamrzla“ na odpočívadle u okna s časopisem v ruce, záznam z akce je velmi odvážný. Hit internetu Mannequin Challenge narozdíl od předchozích výzev nemá žádný hlubší význam.



Co se týká domácí scény Karla Gotta na Slavících zastoupila dcera Charlotte Ella. Ta si svým výstupem získala přízeň diváků. V šatech, které zdobilo čtyřicet Slavíků prohlásila: „Maminka ani sestra Nelly nejsou buď fotogenické, nebo se nechtějí ukazovat před kamerou. Já jsem ale po tatínkovi a jsem na to hrdá“.



Ondřej Brzobohatý se podruhé oženil. Jeho vyvolenou se stala Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Do kostela na pražském Strahově neměli novináři přístup, kamerám se ale podařilo zachytit například Matěje Rupperta vycházejícího z kostela s větou: “Panebože, to byla hrůza”.



Čerstvě zvolené první vicemiss vydržela korunka krásy sotva pár minut. Natálii Kotkové tiára na hlavě jednoduše neseděla, takže jí po chvíli spadla a rovnou se rozbila. Pořadatelé museli po finále nechat korunku rychle opravit.