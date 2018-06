Co vy na to, porotci ze SuperStar...

Stejně tak odpověděli na sedmnáct otázek MF DNES. A stejně jako u soutěžících se v hodnocení ne vždy shodli. "Kolega Matuš je dobrý zpěvák a entertainer," řekl Ondřej Hejma. "Viděl jsem víc billboardů, než slyšel jeho hudby. A jsem rád, že billboardy nehrají nahlas," opáčil Milan Herman. Jaký mají názor na Václava Klause, úplatky ve fotbale nebo poslední českou miss?



* Co říkám na... Rok a půl Václava Klause ve funkci prezidenta

Osvaldová: To to uteklo...

Soukup: Nemusel by se scházet s komunisty, ale jeho soukromý život je naprosto v pořádku. Skvělý prezident.

Herman: V showbyznysu všechno tak rychle letí! Pamatuji si pouze lyžování, tenisovou raketu, golfovou čepici a nějakou blondýnku.

Hejma: Ještě stále se někdy podívám na panorama Hradčan, zakroutím hlavou a říkám si: To snad není pravda, on tam opravdu je. Snad se z toho nezblázní.

* Co říkám na... Poslední českou miss Janu Doleželovou

Osvaldová: To už je opravdu poslední?

Soukup: Je to veliká krasavice.

Herman: Soutěž nesleduju, ale viděl jsem ji potom v televizi. Hezká holka, doufám, že není přešitá jako Američanky.

Hejma: Přeju hodně štěstí.

* Co říkám na... kariéru zpěváka Karla Gotta

Osvaldová: Gott mit uns.

Soukup: Pomalu začíná platit vtip z osmdesátých let. Kdo to byl Gustáv Husák? Bezvýznamný politik žijící v éře Karla Gotta.

Herman: Byla jistě fenomenální.

Hejma: Je dlouhá a zasloužená. Naše zatím jediná superstar. To, že se někdy zdá, že je ho na naší scéně až příliš, není jeho chyba. Někdo tu práci dělat musí.

* ... hudbu zpěváka Bohuše Matuše

Osvaldová: viz hodnocení písní Leoše Mareše

Soukup: Ano, existuje.

Herman: Viděl jsem víc billboardů a reklamy, než slyšel jeho hudby. A jsem rád, že billboardy zatím nehrají nahlas.

Hejma: Cítím otázku trochu jako nahrávku na smeč, ale nebudu ji vracet. Kolega Matuš je dobrý zpěvák a entertainer. Jeho hudbu neposlouchám, a proto ji nehodlám hodnotit ani soudit.

*... texty písní Leoše Mareše

Osvaldová: Tuto otázku bych spojila s předchozími dvěma do jedné odpovědi. Kdyby na hudbu, kterou zpívá Bohuš Matuš, napsal texty Leoš Mareš a zpívali by je společně s Bushem a Kerrym, mohli by udělat díru do třetího světa.

Soukup: Leoš Mareš je oblíbený i se svými texty, takže jsou dobré.

Herman: Dokonalý produkt. Nemastný, neslaný jako střevní ucpávky, které propaguje. Už je Leoš bez smlouvy?

Hejma: Leoš je milý, pilný, chytrý a verbálně zdatný chlapec, který prodává mraky desek a umí lidi oslovit. Ale už by si měl konečně koupit helikoptéru, aby to všechno stíhal.

* ... návrh zákona o spisovné mluvě v médiích

Osvaldová: Buď zřítelnicí oka, buď nám všeho dražší naše řeč! Ni stínem utrpěti nesmí vinou naší naše řeč. (Sv. Čech) Nejstrašnější je, když se nevzdělanec pokouší mluvit spisovně. Krásným příkladem byl Milouš Jakeš a ti druzí. Forma je důležitá, důležitější je obsah.

Soukup: Výborný návrh. Iniciátor tohoto návrhu by měl být vystaven v největší billboardové kampani po celé republice a řádně obdivován jak mladšími, tak staršími občany.

Herman: Zákon jsem nestudoval, ale slyšel jsem o něm. Myslím, že pro mě je to skvělé. Kvůli mé mluvě mě do médií nepustí a nebudu již muset dělat rozhovory.

Hejma: Špatná myšlenka ve špatném provedení. Zaprvé, represe nic neřeší. A zadruhé, i normální lidi často mluvěj jako dobytci.

* ... Troškovy filmy Kameňák a Kameňák II

Osvaldová: Troška humoru neuškodí. Ale když je něčeho moc, tak je toho příliš.

Soukup: Dopřejme lidu, co si žádá.

Herman: Neviděl jsem. Původně jsem chtěl jít, ale udělalo se mi špatně, když jsem viděl plakáty.

Hejma: Neviděl jsem ani jeden, možná si počkám na trojku, kde má prý hrát i Tomáš Rosický.

* ... Lucie Bílá versus Helena Vondráčková

Osvaldová: Nenalézám versus.

Soukup: Znám obě, nedá se srovnávat.

Herman: Nemám doma desku ani od jedné.

Hejma: Momentálně je stav nerozhodný, právě začíná druhý poločas, ale do konce je podle všeho ještě daleko.

* ... souboj Bush versus Kerry

Osvaldová: viz hodnocení písní Leoše Mareše

Soukup: Ať to dopadne tak nebo tak, Američané budou tloustnout a budou se čím dál víc bát říkat ženám, že jsou hezké.

Herman: Já jsem si na obličej Bushe už docela zvykl. Navíc to je jedno, jestli to bude bushgate nebo kerrygate.

Hejma: Nedávno jsem se dozvěděl, že Ronald Reagan začínal jako demokrat a končil jako republikán. Takže bych to nechal na Američanech, ať se rozhodnou.

* ... zpravodajství v 19.00, v 19.15, v 19.30

Osvaldová: Bohužel stíhám jen roztomilá mláďata pandy červené nebo nález obřího hřibu. Do té doby vařím.

Soukup: Zprávy v 19.15 můžou opisovat od těch v 19.00, zprávy v 19.30 od obou pořadů a zprávy v 19.00 můžou oznámit všechno, takže na ostatní nic nezbude. Takže nejhůř jsou na tom zprávy v 19.15.

Herman: Večerní zpravodajství dost často nestíhám a ani na něm nejsem nějak závislý. Stejně doufám, že se brzy přesune na 21.00.

Hejma: Zbytečná soutěž, která nám závislákům komplikuje šanci normálně se dívat na zprávy. Ale už jsem si zvykl, přepínám přesně jako hodinky...

* ... český hokejový tým na mistrovství světa

Osvaldová: Nejsem nestranná, to je srdeční záležitost. Na rozdíl od fotbalu bych hokej nerušila. Ani ten vlastňák mi nevadil.

Soukup: Viděl jsem, plakal jsem.

Herman: Je mi ho líto, ale poslední zápas prostě nějak odflákli. Nebo jen byli objektivně slabší.

Hejma: Dělal, co mohl, ale nevyšlo to. Měl jsem zlé tušení, už když Národní divadlo uvedlo těsně před prvním buly premiéru posměšné opery Nagano. Hokejový bůh je krutý.

* ... registrované partnerství pro gaye a lesbičky

Osvaldová: Registrované partnerství gaye a lesbičky se nazývá sňatek. Máte zřejmě na mysli partnerství gaye s gayem a lesbičky s lesbičkou. Jsou to lidé jako vy a já. Když mají tu potřebu, ať se zaregistrují. Někdo by dal kdovíco za to, aby zaregistrován nebyl.

Soukup: Mě volnomyšlenkáře nemá smysl se na takové věci ptát. Já bych registroval cokoliv.

Herman: Vzhledem k tomu, že si o mně spousta diváků myslí, že jsem gay, tak bych měl být asi pro. I když už jsem se v říjnu zaregistroval s manželkou.

Hejma: Nevím, nevím, ten název "registrované partnerství" mi připadá jako kamufláž. Něco jako mírný pokrok v mezích zákona. Já bych to snad ani neřešil.

* ... muzikál Kleopatra

Osvaldová: No, když se podaří, co se zdařit má...

Soukup: Ano, znám. Je to největší dílo Michala Davida.

Herman: Po první půlce, kdy se třikrát zahrála ta samá píseň, jsem šel naproti na víno. Doufám, že to nečte Markéta, která mi dala lístky.

Hejma: Neviděl jsem.

* ... výrok zpěvačky Radůzy: Nechci do showbyznysu

Osvaldová: Já zas nerada plíčky na smetaně.

Soukup: To si měla rozmyslet dřív. Vydala desku, kterou hrajou v rádiích, je tam.

Herman: A má pravdu. Chudák její sestra, která za ni do toho ošklivého showbyznysu už musela.

Hejma: Myslím, že ji tam nikdo tak moc nezve, protože působí v jiném byznysu, než je show.

* ... fotbalové rozhodčí a úplatky

Osvaldová: To už jsou jen důsledky. Důležitá je prevence. Zrušila bych fotbal.

Soukup: Ať klidně berou úplatky, ale musí pískat spravedlivě.

Herman: To je stejná hloupost jako drogy. Buď ten sport umím, nebo se na to vykašlu a dělám něco jiného. Je to ale asi větší chyba ze strany funkcionářů, kteří využijí ekonomické slabosti rozhodčích. Ti by zase měli mít nějakou důstojnost.

Hejma: Úplatky byly, jsou a budou. Boj proti nim je stejně potřebný, stejně mediálně vděčný a zároveň stejně beznadějný jako boj proti lidské blbosti.

* ... knihy Michala Viewegha

Osvaldová: Nad knížkou Zapisovatelé otcovský lásky jsem se na pláži tak smála, že jsem tloukla hlavou o zem a nadechla se písku. Nahatí staří holandští manželé se mě přišli zeptat, co to proboha čtu, že by to také chtěli. Tak jsem rozšířila slávu M. V. až do Holandska.

Soukup: Jsou velmi úspěšné, což mu neprominou.

Herman: Četl jsem asi tři a byly docela vtipné. Ale celkový počet jejich stránek je zřejmě nižší než počet stran, které byly panu Vieweghovi věnovány v médiích.

Hejma: Báječná léta pod psa jsem měl rád pro jejich nadhled a jistou dětskou moudrost. U báječných let s Klausem jsem právě tyto kvality absolutně postrádal.

* ... kandidaturu Dolly Buster do Evropského parlamentu

Osvaldová: Její poslední divadelní hra Čekání na Kokota není špatná. V dramatické tvorbě se jí daří - tak tedy - ševče, drž se svého kopyta!

Soukup: Chudák Dolly Buster, teď teprve uvidí, co je dřina.

Herman: Přiznám se, že jsem roli našich kandidátů v Evropském parlamentu moc nepochopil. Proto jsem poctivě zhlédl televizní reklamy jednotlivých stran a zjistil, že ten spot s Dolly mezi nimi zase tolik nevyčnívá.

Hejma: Asi v té Evropě něco pochytila a teď to chce vyučovat u nás. Vítejte v EU.