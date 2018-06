Co si opravdu přejeme

Pokud se v úvodu knihy typu Budeme mít děťátko dozvíte, že těhotenství je nejkrásnějším obdobím v životě ženy, můžete se vsadit, že autorem je muž. Šarmantně přehlédne ranní zvracení, které vás donutí cestou do práce dvakrát přestupovat, elegantně pomine poďobaný obličej, vnitřnosti podrážděné tím, že na ně pořád cosi tlačí, bezmoc, když si nejste schopni sami zašněrovat boty. Jako by se rozumělo samo sebou, že to, co je přirozené, musí být vždycky příjemné. To gentleman, který se nedávno postavil před účastnice jedné tiskové konference, nasadil tón opačný: menstruaci pomluvil se vším všudy. Aby svým slovům dodal na přesvědčivosti, uvedl výsledky ankety, v níž 271 českých žen odpovědělo mimo jiné na otázku: V adí vám menstruace v běžném životě? T řiadvaceti procentům z nich nevadila vůbec, 59 procentům jen mírně a 18 procentům výrazně. Na otázku, zda by uvítaly zmírnění krvácení, případně vymizení menstruace, kývlo 77 procent. Užasla jsem, že ne sto. Najít totiž na měsíčním krvácení pozitivum může snad jen ten, kdo i potopu považuje za radostnou událost. Bylo by to venkoncem veselé dopoledne, pokud by ovšem onen pán neměl jiný cíl, než hrát s námi oblíbenou hru na kdyby. Jenže on byl zástupcem farmaceutické firmy vyrábějící prostředek hormonální antikoncepce, jenž zároveň nejen zkracuje a zmírňuje, ale u pětiny žen dokonce zcela zastavuje menstruaci. Bylo tedy třeba doložit, že přesně tak si to přece všechny přejeme. Tedy skoro všechny. Taky si moc přeji, abych ještě o deset centimetrů vyrostla, měla tři menisky v každém koleni, to pro případ, že by mi při lyžování zase jeden odešel, a aby chlapům přestaly růst vousy, protože fakt škrábou. Na to se mě, pravda, zatím nikdo nezeptal, ale možná i na to budou při tomhle tempu bádání jednou prášky nebo spíš aparátky vmontovávané do našich útrob. Budou jistě zrovna tak zaručeně bezpečné a vhodné v podstatě pro každého, ne pouze pro ty, co mají nějaké zdravotní potíže, jako tahle "antikoncepce pro 21. století". Tedy rozhodně aspoň do té doby, než lékařské studie po dvaceti třiceti letech zjistí, že příroda se nechala oblafnout jen na chvilku, pak nabrala dech a začala nám i tenhle zpupný podraz tiše, bez reklam a anket, vracet.