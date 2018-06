Co si mohou muži pustit k tělu

Zatímco o dámském spodním prádle se hovoří a píše zcela pravidelně, pánské ještě stále zůstává na pokraji zájmu. Přitom právě v létě může prádlo zcela "znehodnotit" vaše oblečení. Sporné je zejména nošení prádla z čisté bavlny. Tento materiál sice dokáže absorbovat pot a vlhkost odpovídající až čtyřiceti procentům jeho původní váhy, ale bohužel co bavlna jednou přijme, to už také nevydá. Celý den pak strávíte v mokrém nátělníku nebo ve slipech. "Mnohem příjemnější jsou výrobky s vláknem Coolmax nebo řada Off limits," radí Monika Boháčová z firmy Skiny, "dokážou totiž pot nejen převzít, ale také jej nechat 'odpařit'. Proto jsou vhodné i pro sport." Materiál s vláknem Coolmax (obsahuje ho 45 procent) tvoří dále 50 procent bavlny a pět procent elastanu. Kolekce Off limits má 91 procent mikropolyamidu a devět procent elastanu. Už při dotyku vyvolává chladivý pocit, což je v létě více než příjemné. Kateřina Kadeřábková z firmy Schiesser zase doporučuje materiál SecondSkin neboli druhá kůže z mikrovlákna Tactel, které má atraktivní bezešvé pohodlné zpracování. "Nové typy prádla nabízejí také nové řešení pruženek neboli 'gum' v pase. Tam se totiž muži výrazně potí, proto jsou pruženky s mřížkou, jež tak dobře odvětrává příslušné partie, tak příjemné," vysvětluje Monika Boháčová. Sportovně založené muže pak určitě potěší, že nové materiály vypadají natolik společensky, že trička z nich ušitá jsou přímo určena k nošení jako svrchní oblečení. I u střihůdošlo k "emancipaci". Stále častěji se prosazují tanga s miniaturním zadním dílem, která byla doposud doménou dámského prádla. Oblíbené jsou i "panty" s vypracovanými tvarovacími švy a přiléhavou nohavičkou, které na přítomnost prádla neupozorňují ani pod těsnějšími typy kalhot.