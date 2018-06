Co si dát místo řízku dietní koktejl?

Hubnout tím, že místo normálního jídla budete polykat speciální polévku nebo kotejl namíchaný z prášku? Teoreticky je to možné díky takzvaným nízkoenergetickým bílkovinným dietám - náhradám potravy. Nabízejí pečlivě namíchaný vyvážený koktejl živin a kalorií, které organismus potřebuje. Dodají tak do těla všechny potřebné látky a přitom mají minimální energetickou hodnotu. Tak jednoduché to ovšem není. Odborníci je vítají, ale pozor - jen jako doplněk. Nahradit jimi všechna jídla během dne nedoporučují, alespoň ne lidem s lehkou nadváhou. "Hrozí jim, že se po ukončení diety vrátí k původnímu jídelníčku. Proto je pro osoby s nadváhou nebo lehčím stupněm obezity, tedy do BMI 35, jako jediný zdroj potravy nedoporučujeme," říká Marie Kunešová z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jako jediný zdroj potravy se náhrady používají jen u těžce obézních pacientů nebo u osob středně obézních, když lékaři potřebují, aby před operací rychle zhubli. "Pokud jsou jediným zdrojem potravy, musí být používány pouze pod dohledem lékaře. zaměstnáním," uvádí Kunešová. Zhubnout navíc může jen ten, kdo bude dodržovat redukční jídelníček i v ostatních jídlech během dne. "Pokud nahradíte jedno hlavní jídlo a ostatní jídelníček nezměníte, žádný pokles váhy nebude," říku lékařka-obezitoložka. "Základním předpokladem k tomu, aby bylo používání těchto diet úspěšné, je, že při ostat- ních jídlech je rovněž dodržována rozumná redukční dieta." Při takto přísné dietě, jakou nízkoenergetické náhrady představují, se tělo totiž přizpůsobí velmi nízkému přísunu potravy a výdej energie se sníží. Po návratu k původnímu jídelníčku se velmi rychle vrátí ztracená kila a ručička na váze se ocitne výš, než byla před zahájením diety. "Vzniká tak známý jojo efekt s opakovanými vzestupy a poklesy hmotnosti, jejichž následkem je postupné zvyšování váhy," uvádí Kunešová. Výhodou náhradních jídel je, že zbaví člověka přemýšlení o vhodné skladbě jídelníčku. Na našem trhu se většinou nabízejí ve formě koktejlů nebo pudinků. V zahraničí jsou navíc jako tyčinky, polévky, krémy, pěny, koktejly..."Kromě rozumné redukční diety, jejíž obsah energie by měl být stanoven individuálně, je nedílnou součástí redukčního režimu pohybová aktivita (chůze, jízda na kole, na rotopedu, plavání, přiměřené cvičení nejméně 40 minut 3-4x týdně) a celková změna životosprávy na základě změny chování. Bez těchto změn v životním stylu žádný z výše uvedených přípravků snížení váhy nezpůsobí," radí Marie Kunešová.Obsahuje dostatečné množství živin, minerálů, stopových prvků a vitaminů a malé množství vlákniny. Doprovázeno kvalitním doporučením používání ve formě částečné i úplné náhrady stravy.Míchá se do mléka, pak splňuje kritéria pro přísnou nízkoenergeticku dietu a obsahuje dostatek bílkovin.Výrobce nedoporučuje jako náhradu celodenní stravy.V popisu chybí obsah většiny minerálů a stopových prvků, při použití dle návodu vyhovuje v obsahu živin, uvedených minerálů a vitaminů, když se rozpustí ve vodě, má jedna porce poněkud nižší obsah energie.V množství doporučeném výrobce m pro zvýšený účinek není dostatečné množství bílkovin, proto se nehodí jako jediný zdroj potravy.Jsou inzerovány účinky, které nelze očekávat: omezuje ukládání tuku, podporuje odbourávání tuků.Obsahuje dostatečné množství živin, minerálů, stopových prvků a vitaminů, obsahuje vlákninu.Navíc inzerován obsah tzv. spalovačů tuků, látek, jejichž účinnost na redukci hmotnosti není prokázána.Nejde o běžnou náhradu potravy, ale spíš o potravinový doplněk s obsahem vitaminů a minerálů.Není udáno množství jednotlivých živin.Obsahuje vlákninu a některé látky, jejichž účinnost na úbytek váhy není prokázána (papayu, oligosacharidy, garcinia).Jak se určí nadváha?Příklad: Muž vážící 98 kg při výšce 185 cm má BMI 28,6. Má tedy nadváhu.