to vše nemusí být jen výsadou dospělých. Naopak. "Děti by se měly naučit vnímat barvu už od narození, totéž platí o kvalitě a stylu. Pak nebudou mít v dospělosti problémy s tím, co si vlastně mají vzít na sebe," tvrdí Francouzka Geraldine Berojardová, která založila firmu s dětským oblečením A u pays des mimis neboli Svět malých šibalů. Razí zásadu, že dětský šatník by měl být kombinací moderního stylu, který připomíná oblečení dospělých, a zároveň tradice. Toto spojení pak vytváří oblečení, v němž se děti dobře cítí. Právě spokojenost malých "uživatelů" je tím, co je podle Berojardové velmi důležité: "Navenek vidíme vzorně oblečeného školáka, ale uvnitř bundy či kabátku musí být dětský svět, spousta kapes a úkrytů na bonbony,papírky,kamínky a všechny poklady, co děti 'nutně' potřebují k životu. Když jim takové oblečení dopřejete, budou spokojeni všichni, vy i vaši potomci." Stejně jako u dospělých by se ani u dětí nemělo oblečení "nakupovat", ale "doplňovat". Dítě má mít možnost jednotlivé kusy šatníku vzájemně kombinovat a výsledek by měl bez problém ů barevně i stylově ladit. Asi není náhodou, že se Francouzky i Francouzi umějí vkusně oblékat. Přesně podle hesla, co se v mládí naučíš, v dospělosti jako když najdeš.