Co se stane, když se změní telefonní čísla

KomunikaceencyklopedieRáno se probudíte a nikam se nedovoláte. Na starých číslech, ať už budete volat na pevné linky nebo mobilní telefony, se ozve jen nepříjemný pískavý zvuk a hlas z pásku oznámí: volané číslo neexistuje. To není zlý sen, ale možná realita. Podle nového číslovacího plánu vydaného Českým telekomunikačním úřadem se totiž v noci z 21. na 22. září 2002 změní všechna telefonní čísla. A nebude to jediná změna, která nastane. "Nová čísla budou devítimístná, vypadne nula na začátku každého volání a zmizí i národní směrová čísla, takzvané předvolby, které se stanou součástí čísla. Tím se zvýší i kapacita volných čísel," vyjmenovává největší změny Petr Pavlík ze společnosti Mobil server, která nabízí internetové zpravodajství o telekomunikaci. Při volání do hlavního města už se tedy nebude vytáčet například 02-12345678, ale 212345678. Přitom dvojka se na začátku čísla objeví vždy, i při vytáčení místních hovorů. Místo současných uzlových telefonních obvodů bude Česká republika rozdělena i v telefonním světě na čtrnáct regionů, které se shodují s vyššími územně samosprávními celky. Pouze pražská čísla mají přidělenou na začátku dvojku, ostatní regiony se poznají podle dvouciferných čísel, přičemž některé hustě obydlené obvody dostanou přidělena čísla dvě. Číslo, které člověk získá v září 2002, si už bude "nosit" stále s sebou. Zůstane mu při stěhování nejen po městě, ale také tehdy, změní-li bydliště z jednoho konce republiky na druhý. Přenosnost čísel by měla ulehčit i přechod k jiným operátorům po ukončení monopolu společnosti Telecom, který je plánován čtvrt roku po změně. Teoreticky pak bude stačit rozvázat s dosavadním operátorem smlouvu, poděkovat a přejít ke konkurenci. Telefonní číslo zůstane stejné a druhý den se vám každý dovolá. Přenosnost čísel budou doprovázet i určité komplikace. "Zatímco dnes každý podle národního směrového čísla pozná, zda volá v rámci města nebo do jiného cenového pásma, po změně čísel už to s jistotou vědět nebude," vysvětluje Petr Pavlík. "Jestliže se přestěhujete, zůstane vám číslo kompletní, tedy včetně prvních číslic. Podle nich tedy jen poznáte, kde si ten, komu voláte, telefon zakládal, ne už to, kde je v danou chvíli stanice umístěna." Pak se může stát, že člověk bude po telefonu hovořit dlouhé minuty s tím, že je to místní hovor. To, že volal z Prahy na Moravu, se může dozvědět až z účtu. Výhodu nebudou mít ani ti, co si koupili mobilní telefony v naději, že číslo mají "na doživotí". Změna se bude týkat také jich. Tím zmizí komplikace, kdy čísla jednotlivých operátorů začínají třemi různými kombinacemi čísel. Podle nového číslovacího plánu také tady zmizí nula na začátku. Firmě EuroTel bylo přiděleno na začátku dvojčíslí 72, Radiomobil (provozující síť Paegas) obdržel 73 a Český mobil (Oskar) 77. Také tady budou tato dvojčíslí pevnou součástí čísla a bude je nutné vytáčet i při volání v rámci jedné sítě. Takřka beze změny zřejmě zůstanou jen čísla určená pro volání zdarma, kde odpadne pouze první nula. Proto při volání například na Linku bezpečí se bude místo dnešních 0800155555, vytáčet 800155555.