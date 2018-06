Co se o ní většinou neví

Je Martina Hingisová Češka, Slovenka, Švýcarka? Tato otázka ji doprovází od vstupu do světa profitenisu. Takže: narodila se v Košicích Češce Melanii Hingisové, za svobodna Molitorové, a Slovákovi Karolu Hingisovi. Melanie hrávala koncem sedmdesátých let za ligové družstvo Košic. Když jí jednou ujel autobus, dala se na zastávce do řeči se svým budoucím manželem.Dcera Hingisových dostala jméno po Martině Navrátilové. Rodiče se však rozvedli a matka se s dcerou vrátila ke své mamince do Rožnova pod Radhoštěm. Otec Hingisové zůstal v Košicích, kde bydlí v panelovém domě a dělá správce tenisových kurtů, vyplétače raket i trenéra. Žije v odloučení, s dcerou se nestýká, viděli se jen párkrát, například při utkání Poháru federace, na který Hingisová jednou přijela do Košic a jednou do Brna. S osmiletou Martinou se matka legálně vystěhovala do Švýcarska za počítačovým odborníkem Andreasem Zoggem, kterého si pak vzala. Jedním z důvodů vystěhování bylo, že Hingisová kvůli nízkému věku nesměla podle tehdejších pravidel hrát turnaje mládeže. Ani druhé manželství však její matce nevydrželo. Po rozvodu se Melanie vrátila ke svému dívčímu příjmení Molitorová. Dnes žije s Mariem Widmerem, bývalým šéfredaktorem sportovní rubriky švýcarského deníku Blick. Widmer donedávna dělal Hingisové v některých záležitostech manažera, než tenistku po jejím pracovním odloučení od matky plně převzala americká agentura Octagon. Melanie Molitorová byla ve Švýcarsku zvolena trenérkou roku 1997 v hlasování zástupců tamějších sportovních federací. Jeden čas také dělala nehrající kapitánku ženské reprezentace Švýcarska v Poháru federace, s dcerou na postu jedničky týmu. Švýcarská občanka Martina Hingisová bydlí v podhorské vesničce Trübbach v kantonu St. Gallen, nedaleko lichtenštejnských hranic. Perfektně hovoří čistou i švýcarskou němčinou, anglicky a částečně i francouzsky, ale s maminkou se baví pořád česky. Martina má českou mentalitu, ale protože větší část života strávila ve Švýcarsku, cítí se přirozeně jako Švýcarka," říká Melanie Molitorová, která se zato stále hlásí ke svému češství. V Rožnově pod Radhoštěm nechala postavit dům, kam ona, její přítel i dcera občas jezdí. Martina Hingisová si mezitím našla další domov v Saddlebrooku na Floridě, kde vlastní rezidenci a kde žije a trénuje hlavně v zimním období. Prvním výdělkem Hingisové byla v sedmi letech stokoruna od dědečka za vyhraný turnaj. V deseti si Martina řekla při turnaji v Curychu o podpis Moniky Selešové, kterou později několikrát porazila, loni dvakrát 6:0. S matkou hrávala Hingisová ve Švýcarsku tenis v jednom družstvu a sázely se, která z nich porazí soupeřku větším rozdílem. Profesionální premiéru Hingisové na turnaji v Curychu v říjnu 1994 sledovalo 170 novinářů a 25 tenistek včetně původní Martiny - Navrátilové. Svůj první titul mezi ženami vyhrála Hingisová v německém Filderstadtu v říjnu 1996. Tradiční odměnou na tomto turnaji je vůz Porsche. K prvnímu si Hingisová pomohla už dva roky předtím, než si směla udělat řidičský průkaz. Od té doby vyhrála ještě další tři auta stejné značky. Jednou za exhibici v Bratislavě dostala místo peněz koně, jak si předem vymínila. Na koních absolvovala i několik závodů v parkurovém skákání. V londýnském muzeu Madame Tussaud má Hingisová voskovou figurínu. Stala se čestnou členkou hokejového klubu ve Vsetíně i golfového klubu ve Zlíně a také tématem písně US Open od skupiny Žlutý pes. Americký časopis Forbes ji letos zařadil na 51. místo mezi stovkou nejvlivnějších a nejbohatších sportovců světa, jako jednu z pěti tenistek. Z pověrčivosti Hingisová nešlape na tenisovém kurtu po čárách. V rámci tréninku reakcí a kondice se jeden čas účastnila přípravy mladých boxerů, ačkoli jinak surový box nemá ráda. K jejím a matčiným blízkým přátelům patří bývalá švýcarská sjezdařka Hanni Wenzelová. Své přátele si Hingisová vybírala nejčastěji mezi tenisty. Chodila se Španělem Julianem Alonsem, Švýcarem Ivem Heubergerem nebo Švédem Magnusem Normanem. Před dvěma lety měla také vztah s hokejovým mistrem světa Pavlem Kubinou.