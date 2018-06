Co se nosilo v minulém století

Do dějin módy nezapomenutelně vstoupil například v roce 1947 Christian Dior svým New Lookem. Stylem, který nabízel sukně s obvodem až 40 metrů a vosí pas jako z Belle époque z přelomu století. Kdo za to "mohl" víc? Citlivý Christian, nebo poválečný optimismus a touha vypořádat se s válečným šetřením látek na příděl? Nebo přišla by Mary Quantová se svými minisukněmi, kdyby výrobci punčocháčů nepotřebovali tak nutně prorazit na trhu?

A pokud by Reaganova vláda nebyla dobou hojnosti, uspěli by v 80. letech návrháři se svými okázalými modely a až brutální demonstrací luxusu? Asi ne. Móda je jen zrcadlem své doby. Přineslo toto století něco výjimečného? Mnozí budou tvrdit, že nikoliv. V korzetech jsme vítali rok 1900, v korzetech - byť samozřejmě trochu jiných - půjdou mnohé ženy i na silvestrovské oslavy roku 2000. Ale jedno se změnilo.

Zatímco o 19. století se píše jako o století páry, pak toto si může dát do znaku odhalenou nohu. A nejen to. Ta noha měnila i svůj tvar. Ve třicátých letech stačila dobře tvarovaná lýtka, na konci století z hot pants neboli minišortek vykukuje dokonce i část hýždí!

Dodnes se hovoří i o šedesátých letech jako o nejvýraznějším desetiletí. Někdo je obdivuje, jiný zatracuje. Ale skutečnost je taková, že jsme dnes v podobné situaci. I dnes nastupují mladí rozhněvaní designéři jako tehdy a chtějí změnit - alespoň podle nich - stojaté vody. Alespoň se máme na co těšit do dalšího století!



Rok 1900

Štíhlá silueta s esovitým pro hnutím, kdy žena vypadá jako přesýpací hodiny. Vosí pas (francouzská herečka Polaire se pyšnila 42 centimetry! v pase), zato zadní partie pěkně oblé a hrudník vyklenutý. Díky korzetu, po jehož utažení mnohé krásky omdlévaly, a úzkým, natuženým stojáčkům či několikrát obtočeným šňůrám z perel, přezdívaným psí obojky neboli colier de chien, držely ženy tělo a hlavu zpříma. Z těla nesmělo být nic vidět, i rukávy musely sahat nejlépe až k prstům. Uvidět kotník přivádělo muže k šílenství. Bělostná pleť se docilovala i pomocí olova a arzenu, dokreslovaly se i modré žilky. Možná na svou bělost některá dívka tehdy i zemře la, ale co je smrt tělesná proti smrti společenské?!



Rok 1906

První módní designér Paul Poiret vyhlašuje "válku korzetu" a předvádí jednoduchou róbu s označením La Vague vlna, k níž ho prý inspirovala bílá róba tanečnice Duncanové (její osud je módní tragédií - její červený šál se zapletl do kol kabrioletu Bugatti a zlomil jí vaz). Sukně začíná pod prsy a spadá rovně až na zem. Lze v ní jen cupitat, ne však chodit. Holé nohy jsou nepřípustné, jejich iluze pomocí hedvábných punčoch tělové barvy však ano.



Rok 1911

Tisící a druhá noc - nejlegendárnější slavnost kostýmů byla inspirována inscenací Šeherezády, jak ji předvedl ruský balet vedený tanečníkem Ďagilevem. Styl Orientu jde Evropou.



Rok 1922

Přichází "garconne". Plochá hubená dívka pojmenovaná podle románu Victora Marquerittese La garconne, s dlouhou nepraktickou cigaretovou špičkou a malým kloboukem naraženým na jedno oko. Svá "années folles" neboli bláznivá léta prožívá v rytmu charlestonu a jazzu, kouří cigarety i opium. Nosí se účes zvaný bubikopf, rty se líčí do "Amorova srdíčka" a oči jsou černě orámované. Čím jsou šaty se špagetovými ramínky miniaturnější a průhlednější, tím je totiž obličej "zakrytější". Nosí se mládí - 60. léta nepřišla s ničím novým - a těžké dlouhé kabáty, s mohutnými kožešinovými límci, zapínané na jeden knoflík.



Rok 1926

Jean Patou oblékl tenistku Suzanne Lenglenovou do bílé plisované sukně a čelenky, která se od té doby stala běžnou součástí tenisové garderoby. Coco Chanelová předvádí své černé pouzdrové šaty z krepdšínu, které americký Vogue pojmenoval "fordem v módě" pro jejich demokratičnost a praktičnost.



Rok 1939

Přicházejí nylonky!



Rok 1947

12. července vyřkne šéfredaktorka časopisu Harper´s Bazzar Carmel Snowová památnou větu: "Your dresses have such a new look, Christian..." - Tvoje šaty vypadají tak nově. A je tu New Look Christiana Diora. Sukně mají obvod až 40 metrů, některé šaty jsou proto zoufale těžké, váží 8 až 30 kilogramů, ale lidé jásají. Coco pohrdavě prohlašuje, že Dior ženy neobléká, ale vycpává! Začíná hospodářský zázrak a rodí se střední vrstva, která se chce oblékat jako bohatí. Má k tomu tři důležité pomocníky - obchodní domy, konfekci a umělá vlákna.



Rok 1955

Salvatore Ferragamo, muž, jenž obouval snad všechny hollywoodské hvězdy, vynalezl jehlový podpatek, jehož konstrukci umožnil kovový kolíček



Rok 1956

Grace Kellyová uzavírá sňatek s monackým knížetem Rainierem. Dává světu "kelly bag". Tato slavná taška od firmy Herm `es sice pochází už z 30. let, ale Kelly jí "dala" své jméno a popularitu. Módním doplňkem se stává šátek pře ložený na trojúhelník, podvázaný pod bradou a s cípy zavázanými ještě vzadu, aby byl účes dostatečně chráněn. Nosily jej ženy řídící kabriolet (nebo se tak tvářící) či dívky na skútrech.



Rok 1960

Přišly minisukně a Twiggy, první modelka, která se stala idolem mas. Přeložit její jméno lze jako "Větévka". Toto jméno je na místě. Bylo jí 16 let a měla 45 kilogramů. Stala se symbolem doby stejně jako Beatles. S odhalením nohou přišla Mary Quantová v Londýně. Tvrdí se, že na popud výrobců punčocháčů, kteří nemohli zlomit nadvládu punčoch.



Rok 1961

Krátké sukně podpořil i další vynález - antikoncepční pilulka. Květem šedesátých let, které zavedly módu pro široké masy a dodnes se vracejí, se stala kopretina. Nosil se samet, unisex účesy, mini i maxi, plast stejně jako přírodní materiály. Mary Quantová jako první zpracovává PVC na pláště a holínky, zavádí barevné punčocháče a "pětibodový" zástřih připomínající houbovité účesy Beatles. Autorem byl slavný kadeřník Vidal Sassoon. Účes vytvářel dojem kulaté hlavy a ještě křehčího těla.



Rok 1964

André Courr`e ges, bývalý pilot a nejnapodobovanější tvůrce desetiletí, přichází se svým space-age lookem. Oblečení přísně geometrických tvarů, mini délky a vysoké holínky bez podpatků napodobuje celý svět.



Rok 1971

V hotelu Ritz umírá Coco Chanelová. Lewi Strauss dostává cenu amerického průmyslu za své džíny. Modré kalhoty (ale i barevné) se nosí všude. Se sakem se stávají oficiální uniformou 70. let. Nastává éra diet a fitnessového šílenství, aby se mohly nosit Gucciho bederní úzké kalhoty a halenky rozepnuté až do pasu. Přicházejí punkeři a rockeři v černé kůži, s piercingem, martenskami, vojenskými uniformami a zavíracími špendlíky. Kombinuje se všechno se vším. Heslo Láska a mír - Love and Peace ze 60. let nahrazuje Sex and Violence neboli Sex a násilí. Angela Davisová přidává afro účes. V roce 1970 otevírá svůj butik Vivienne Westwoodová. Začíná jako punkerka, ale na konci desetiletí tvoří své slavné siluety ve stylu Belle époque.



Rok 1980

Přichází doba yuppíků (yuppie = mladý městský odborník, young urban professional) se svým heslem Work hard, play hard - Rychle vydělat, rychle utratit. Řídí se zásadou Dressed for Succes neboli Oblečen pro úspěch. A tak se nosí manažerský styl, dvouřadové obleky od Armaniho či Hugo Bosse s mohutnými rameny a vycpávkami. Ženy volí krátké úzké sukně, saka (opět s vycpávkami) nebo kalhotové kostýmy. Všichni pěstují jogging, protože musí dobře vypadat. Nastává doba značkového oblečení a breakdance. A tak se nosí tenisky, volné kalhoty a baseballové čepice. Fenoménem se stává Madonna. Na trh vtrhává vlákno Lycra, a tím i strečové materiály. V roce 1984 začíná éra Johna Galliana, dnes šéfdesignéra domu Christian Dior. Gianni Versace vytváří kult topmodelek, které zastiňují svou slávou i hollywoodské hvězdy.



Rok 1990

Madonna šokuje svým koženým korzetem od Gaultiera. Tom Ford vstupuje do domu Gucci (1994). Během krátké doby se společně s Pradou, jejíž černá nylonová taška je světovým hitem, stávají nejžádanějšími značkami a doslova fenoménem 90. let. Rty bobtnají díky silikonovým injekcím, liposukce odsává tuky z celého těla. Věk počítačů vytváří módní idol - Laru Croftovou z počítačové hry Tomb Raider, v tričku pod prsa, v těsných šortkách, s batohem a v kanadách. 15. července 1997 je zastřelen Gianni Versace a tentýž rok umírá i lady Diana, symbol elegance devadesátých let. V roce 1998 začíná Jean Paul Gaultier jako první z coutiriérů prodávat na internetu své doplňky. Rok 1999 zrůžoví díky shocking pink, která se po roce mění na vínovou a fialovou. Po černé a šedé lidé chtěli prostě změnu.



P. S. 2001 Móda září barvami. Střihy už tu byly.