Co se děje v našich cévách

T uky totiž funkci této jemné buněčné vrstvy pokrývající vnitřek cév naruší, což jim umožní proniknout ve zvýšeném množství do stěny cévní, kde jsou vítanou potravou buněk zvaných makrofágy. T y za normálních okolností stěnu vyčistí a zmizí; »přejedí-li se« ovšem tuky,setrvají a nabalují na sebe další látky, čímž zakládají na aterosklerotický plát. Lipidy lze obvinit ještě z další nekalosti: stabilní aterosklerotické pláty mění v nestabilní, jež časem prasknou. Na toto místo se ale přilepí krevní destičky a vzniklá sraženina (trombus) může cévu ucpat, tím přerušit přívod okysličené krve do přilehlé oblasti srdce a způsobit srdeční infarkt nebo náhlou smrt. A do třetice všeho zlého: některé tuky zabraňují fibrinolýze,což je přirozený proces, jímž organismus trombus sám rozpouští. Statiny jsou tak udatnými pomocníky proto, že zbrzdí tvorbu cholesterolu v játrech natolik, že se funkce endotelu obnoví ten opět může hlídat propustnost cévních stěn, zabraňovat nasedání krevních destiček, umožnit dostatečnou fibrinolýzu.