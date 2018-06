Co se děje v ložnici Lucie Bílé? Víme to!

"Zrovna před pár dny v noci vznikla tak krásná písnička," rozplývá se Bílá. Ta totiž finišuje se zkouškami nového muzikálu Božena Němcová, k němuž skládá hudbu její manžel Václav Noid Bárta. Zakázku ale nedostal z protekce.

"Byla to volba režiséra Jirky Pokorného. Měl na výběr několik autorů a vybral si Vaška. Pro mě je to samozřejmě obrovské štěstí," říká zpěvačka. Po roli Němcové prahla už několik let, o muzikálu se mluvilo prý už před Johankou z Arku. Až přišel Jiří Pokorný, který se nebál těžkého tématu, a desetinásobná zlatá slavice je mu za to neskonale vděčná.



Zkouška muzikálu Božena Němcová

Do premiéry zbývá čtrnáct dní a Lucie Bílá se ukázala poprvé v kostýmu a účesu své postavy. iDNES.cz ji zastihl na půdě Divadla Ta Fantastika při natáčení videoklipu, který se bude při představení pouštět. "Je to důležitý rozhovor Boženy Němcové s jejím manželem a obraz by měl umocnit tu situaci. Jen se bojím, že toho Střihavku vykoukám," smála se Bílá, když seděla naproti Kamilu Střihavkovi, kterému se po celou dobu písničky měla dívat do očí.

Holky, vemte si kapesníky, radí Bílá

Na premiéru se zrovna moc netěší, nemá totiž premiéry všeobecně ráda. Jsou podle jejího mínění plné lidé, kteří chtějí za každou cenu říct názor. Víc se těší na další představení, na která přijdou obyčejní lidé.

"Normální divák, který si koupí lístky, si člověka vyhledá a potom to bere tak, jak to má být. Těším se na ně a předem doporučuju holkám, aby si s sebou braly kapesník. Na Láska je láska popcorn nevadí, ale na Němcovou by se nehodil. Bude to citlivé představení, příběh o ženě, která prožila nenaplněnou lásku, která to měla v životě nesmírně těžké a čím těžší to měla, tím to otáčela v krásnější věci. Když jí bylo nejhůř, napsala Babičku."



Lucie Bílá jako Božena Němcová

S Němcovou má Bílá prý mnoho společného, hlavně vlastenectví a češtinu. "Režisér k tomu přistoupil s pokorou a úctou k tématu a já jsem ráda, že můžu zrovna v době, kdy mi někdo neustále připomíná, že nechci dělat kariéru v zahraničí a co to je za nesmysl, že se tady cítím nejlíp a nikam nechci, odpovědět tímhle představením. Jsem opravdu duší v roli, Božena taky prosazovala vlastenectví a češtinu. Stejně to nejpodstatnější, co hledám, a myšlenky, které od života očekávám, se dozvím od lidí kolem sebe. Ještě je tolik věcí, na které jsem se nestačila zeptat svých rodičů, a ti taky vládnou jenom jedním jazykem," uzavírá Bílá.