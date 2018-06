Co se děje? Hybnerová se skrývá před manželem i dětmi!

Všechno začalo přečtením scénáře k nové české komedii Taková normální rodinka, v níž dostala Hybnerová roli a která se v těchto dnech točí na Mladoboleslavsku. Stálo v něm, že její hrdinka Pavla cvičí thai-chi. A protože je Hybnerová svědomitá, chtěla se s tímto cvičením předem seznámit. Zalíbilo se jí natolik, že každý den trénuje toto bojové umění doma.

Při cvičení ovšem nechce být nikým viděna, proto vyhledává samotu a dává pozor, aby ji nevyrušil manžel nebo děti. "Nechtěla bych, aby mě někdo viděl. Cvičím zásadně sama," říká. Jediný člověk, před kterým nemá ostych, je Rudolf Měřínský, k němuž chodí na cvičení dvakrát týdně.

Zapomínám na čas

"Mistr mě natočil na video a mám pro srovnání jeho a sebe při cvičení jedné ze sestav, to je velká legrace. Říká, že to baletím. Člověk to ale dělá pro sebe, a ne pro okolí. Aby to mělo meditační charakter, tak se to musí cvičit dlouho. Třeba až po dvou letech se člověk vyrovná se synchronizací pohybů, buď je to výkryt, nebo úder," vypráví zaujatě Hybnerová.

Nezapomíná především zmínit, že bojové umění je vhodné pro lidi od třiceti let. "Říkal mi to můj mistr, mělo by totiž nasát nějakou životní zkušenost. Vychází ze síly protivníka, takže vás může spráskat malá šedesátiletá stařenka, která nemá vůbec sílu, ale umí využít sílu toho druhého. Na tom je to založené. A že by mi pomáhalo zklidnit? Myslím, že člověk se musí tak sveřepě soustředit na to, co dělá, že mu to pomůže zapomenout na to, že za pět minut už musí někde být," vysvětluje.

A to je přesně to, co zaneprázdněná herečka potřebuje. Momentálně si sice mezi čekáním na natáčení jednotlivých obrazů komedie Taková normální rodinka trochu odpočine, kromě toho ale točí seriál Letiště a po prázdninách ji čekají premiéry v Divadle Komedie.