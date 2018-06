Co s geniálním školákem

I když Kateřina Havlíčková neměla původně se školstvím nic společného, stala se majitelkou soukromého gymnázia. "Máte-li doma dceru, která umí ve třech letech číst, začnete logicky přemýšlet, co s ní. U nás se v osmdesátých letech o tyto děti nikdo nestaral. Proto jsem se začala ptát speciálních pedagogů, hledala jsem v zahraničí, studovala literaturu. V lednu 1990 jsem poslala na ministerstvo školství projekt školy pro intelektově výrazně nadprůměrné děti. A když ministerstvo školství nereagovalo, nezbývalo mi nic jiného než založit školu sama," vzpomíná Kateřina Havlíčková.Gymnázium Buďánka - jediné svého druhu u nás - už nepatří soukromé osobě. Jakmile to zákony umožnily, stala se z něj obecně prospěšná společnost, jejímž zřizovatelem je Mensa České republiky. Ta sdružuje lidi, jejichž IQ je vyšší než 130. Kateřina Havlíčková působí "pouze" jako předsedkyně správní rady. Přesto na vznik a začátky školy asi nezapomene ani ona, ani nikdo z prvních rodičů a studentů.Většina rodičů nadaných potomků má zřejmě podobné zkušenosti. Děti se do školy moc těší, a tam je čeká šok. Ačkoli plynně čtou a počítají, jsou nuceny s ostatními ukazovat ve slabikáři a učit se sčítat dvě a dvě. V lepším případě si začnou číst pod lavicí, v horším zlobí, vyrušují, rozčilují své učitelky. Málokdo chápe, že prostě potřebují jiný přístup než ostatní. "Naše dcera chodila počátkem devadesátých let na osmileté gymnázium. S manželem jsme každý den trnuli, kdy nám řekne, že druhý den do té školy nepůjde," vzpomíná Kateřina Havlíčková, "a to přesto, že to byla hodná a mírná holčička, která neměla problémy s učiteli. Prostě ji to tam strašlivě nebavilo. A teď si představte, že dítě je nejen nadané, ale i neposedné, razantnější a učitelům leze vysloveně na nervy!"V devadesátém roce vznikla Mensa, kde se rodičů chytrých dětí soustředilo víc. "Když ani po dvou letech ministerstvo školství s naším projektem nic nedělalo, pustili jsme se do zakládání školy sami," říká Kateřina Havlíčková. "V té době to bylo jednodušší v tom, že ministerstvo podporovalo zakládání soukromých škol, i když musím přiznat, že ta naše je trochu vyvedla z rovnováhy." I když v roce 1993 zahájila škola výuku v Domě dětí na Buďánkách v Praze 5, vlastní prostory byly jejím největším problémem. V jednom roce se prvního září učilo dokonce na nádvoří Pražského hradu. Pomůcky a přenosná dětská tabule stály přímo pod okny prezidentovy pracovny. Pak se děti načas stěhovaly do tříd matematicko-fyzikální fakulty, učily se i v kancelářské budově depa v Libni. Dětem se to líbilo, pro dospělé to občas bylo o nervy. Dnes zbyly jen nezapomenutelné zážitky pro všechny. Nakonec pomohla Praha 5, která škole poskytla vlastní budovu. Když se otevíral první ročník, projevili už předem zájem rodiče a děti z Mensy. Ty by lavice bez problémů naplnily. Přesto škola vyhlásila přijímací zkoušky: přišlo 350 dětí, ale gymnázium jich mohlo přijmout jen třicet. Už tenkrát zkoušky probíhaly ve dvou kolech. Nejdříve děti absolvovaly testy Menzy, které prokážou, zda mají IQ vyšší než 130 (a patří mezi dvě procenta populace). Pak následoval test, který měl ukázat šíři schopností.Gymnázium Buďánka dostává dotaci jako každá jiná škola. A peníze byly také ze začátku jedním z největších problémů. "Dostáváme sice méně peněz než státní školy, ale aspoň víme, kolik jich přijde, a máme určitou jistotu, že ty peníze budeme mít i příští rok. To předtím nebylo. Z roku na rok se měnila pravidla, nikdo nevěděl, co bude," říká Kateřina Havlíčková, která na škole působila od začátku jako manažerka a starala se o fungování školy. Roční školné, které dnes činí dvacet tisíc korun (gymnázium však poskytuje sociální slevy a prospěchová stipendia), se používá na zaplacení nadstandardu - na to, že je málo dětí ve třídě nebo že mají na výběr padesát volitelných předmětů. Ty učí většinou externisté lidé, kteří ve svých oborech patří k nejlepším. Ať škola oslovila kohokoli - učitele vysokých škol, lidi z Akademie věd -, vždycky nabídku přijali. A to zpočátku za velmi malé nebo také žádné honoráře. Skutečné odborníky totiž většinou baví předávat své zkušenosti další generaci. "Na škole se rozhodně bohatnout nedá," dodává Kateřina Havlíčková.Téměř stoprocentně platí, že do této školy chodí děti rády, že je nestresuje, těší se tam. Přesto není - jako žádná škola - vhodná pro každého. Nehodí se pro ty, které spíš potřebují do něčeho nutit a kontrolovat, to se nedělá. Učitelé se snaží děti co nejvíc zaujmout, vycházejí z toho, že jsou zvídavé, baví je poznávat nové věci, diskutovat, přemýšlet, řešit problémy. Některým, častěji ovšem rodičům, to nevyhovuje. Pak musí děti přemlouvat rodiče, aby mohly na této škole zůstat. "Jakmile se dítě začne o něco zajímat, máte vyhráno. Pak vám třeba řekne, že nechápe, proč by mělo kouřit marihuanu, když si může počítat zajímavé matematické příklady." Gymnázium Buďánka se od ostatních škol liší nejen atmosférou, ale osvědčilo se i to, že děti jsou od počátku plnoprávnými členy vedení školy - mají studentskou radu, jejich zástupci jsou členy školní rady, mají právo hlasovat, do všeho mluvit, cokoli navrhnout. "Vždyť je to jejich škola. A nevyužít jejich nápadů by bylo vyloženě hloupé.""Vždycky když to začne fungovat, jdu dělat něco jiného," říká Kateřina Havlíčková, která se chystá časem odejít i ze správní rady gymnázia. Určité výsledky už jsou vidět - nemyslím gymnázium, to funguje - i celkově. Zatímco dříve se diskutovalo o tom, jestli nadané děti vůbec potřebují speciální péči, dnes už je to v rovině jakou péči. "To, že se problém pro šestnáct dětí ročně vyřešil existencí gymnázia Buďánka, neznamená, že ty ostatní ponecháme osudu. Založili jsme Dětskou Mensu, která pořádá pro tyto děti zajímavé kursy, ale stále jde o děti nad deset let z Prahy. Je třeba vytvořit podmínky i těm ostatním." Ve spolupráci s radnicí Prahy 5, která je vůči školství velice vstřícná, rozbíhá Mensa projekt komplexní péče o nadané děti z této městské části. Začíná plošným testováním - pokud rodiče souhlasí - inteligence dětí ze čtvrtých a pátých tříd. T y nejlepší dostanou nabídku zúčastnit se programů pořádaných Mensou. "Test Mensy má tu výhodu, že je multikulturní. Eliminuje národnostní, vzdělanostní, jazykové i jiné rozdíly, proto tedy vyhovuje i na testování romských dětí. A samozřejmě zjišťujeme, že romské děti jsou nadané úplně stejně jako ty ostatní. A pokud má některé z nich na Mensu, tak mu v ní nabídneme členství," popisuje první výsledky a srovnávání. I když projektů už připravila ve svém životě hodně a různých, jedno zůstává v jejím životě stálé - manželova podpora. "Oba tuto práci považujeme za užitečnou, i když pro mě je to výhodnější. Dělám to proto, že mě to baví. Takže si užívám a on to platí, protože z něčeho žít musíme," dodává. Dnes dvacetiletá dcera Kateřiny Havlíčkové studuje Massachusettský technologický institut. Vybrala si ho ze sedmi univerzit včetně Harvardu, které jí v USA nabídly stipendium. Mami, děkuji za tu školu - jí však dcera neřekla. "Tak rozumnou větu z nadprůměrně inteligentního dítěte nedostanete, vyjadřují svou vděčnost úplně jinak než slovy," usmívá se Kateřina Havlíčková.