Co říkají SuperStar na napadení Savky

"Tomáš chodí každé ráno do Vinohradské nemocnice na převazy," řekla iDNES Savkova mediální poradkyně Irena Maňáková.

Rány zpěvákovi sešili na chirurgii v Sokolově, ale protože se objevily podlitiny a otoky, upravovali mu ošetření druhý den v Praze na plastické chirurgii.

Kvůli infekci mu lékaři zavedli drenáž, díky níž se rána čistí a kterou je třeba denně vyměňovat. "Když se budou rány dobře hojit, vyndají mu lékaři stehy příští týden," řekla Maňáková.

Savka má 13. ledna vystoupit v roli Chrise v novém muzikálu Miss Saigon. "Jak on, tak lékaři doufají, že bude do té doby v pořádku."

Aneta Langerová

Je to šílený. Vrátila jsem se z hor a hned z prvních českých zpráv, které jsem viděla po nějaké době, se dozvím tohle. Běhal mi mráz po zádech. Hned jsem mu volala, jak mu je. Měla jsem o něj strach. Já nevycházím sama pomalu ani na ulici. A na diskotéky? Tam vůbec nechodím. Lidi tam jsou uvolněnější a na superstar špatně reagují. Raději jdu s kamarády do malebné hospůdky. Silvestra bych v hospodě v životě neslavila.

Šárka Vaňková

Je to hrozný. Přemýšlím, že půjdu na internet na chat a něco tam napíšu. Prý se tam vede diskuse, kde mu to snad ještě lidi přejí. Fakt nepochopím, jak může být někdo tak neskutečně zlý. Mám Tomáše ráda, je to můj kamarád, a když jsem viděla MMS, kterou mi poslal s tou jizvou na tváři, nebylo mi nejlíp. Sama mám taky strach, aby se mi nic nestalo, když někam jdu.

Stanislav Dolinek

Volala mi to jeho bývalá holka, Štěpka. Lidi jsou zvláštní. Já měl největší problémy zatím s tím, když se o mně psalo, že jsem homosexuál. Nekomentoval jsem to. Potrefená husa se vždycky ozve. Narážek od lidí jsem si ale užil dost. Vzhledem k tomu, co se teď stalo Tomášovi, si uvědomuju, že nemůžu zalézt do každé hospody. Proto jsem ani letošního Silvestra netrávil v hospodě nebo velké společnosti. Nikdy nevíte, co s člověkem udělají tři skleničky.

Julian Záhorovský

Je neuvěřitelný, co si lidi dovolí. Já zažil slovní přestřelky a nějaké strkanice, ale ne tak vážné, jako měl Tomáš. Sám po večerech nikam nechodím a když, bavit se jdu tam, kde to znám. Jsem až moc opatrný. I temnou ulici obejdu radši kolem celého bloku, než bych jí prošel. Dělal jsem to i dřív, ale teď, co jsem známější, mám z těch temných uliček strach možná daleko víc.

Sámer Issa

Jel jsem zrovna z Krkonoš a slyšel to hlásit v rádiu. Byl jsem z toh o v šoku. Chtěl jsem zavolat Tomovi nebo jeho manažerovi, ale nemám na ně číslo. Tak jsem poprosil Honzu Musila, aby mu alespoň napsal e-mail, že je mi to líto. I když jsem s ním nenašel nikdy společnou řeč a nebyli jsme velkými kamarády, tohle mu nepřeju. Hlavně se člověk začne bát. Martina Balogová mi hned volala, že si musíme dát pozor. Já chodím i na záchod se čtyřmi kamarády.

Martina Balogová

Hrozně mě to šokovalo. Byla jsem z toho úplně vyřízená. Vůbec jsem nechápala, proč jsou lidi tak zlí. Musíme být všichni opatrní. Sama s něčím podobným zatím nemám zkušenosti a doufám, že ani mít nebudu. Sama nikam nechodím, jedině v doprovodu přítele, nebo s kamarády. V noci víceméně nevycházím z domu vůbec. Dneska nevíte, kdo si vás může vyhlídnout. Je to vážně strašný.

Petr Poláček

Taky se mi už několikrát stalo, že mě někdo bezdůvodně napadl. Opravdu není legrace někam vyrazit. Většinou takhle agresivně reagují kluci holek, které si nás všimnou a chtějí třeba podpis. Na vesnických zábavách kolikrát přistane na pódiu sklenička. Já už se pro jistotu vyhýbám hospodám ve vesnicích i malých městech a jsem raději zalezlý s kamarády v soukromí nebo v hotelu.