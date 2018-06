Co rád nosí fotbalista Patrik Berger?

Pokud jde o prádlo, tak si vybírám. Stejně jako nemám rád nepohodlné obránce, tak nesnáším nepohodlné prádlo. Dříve jsem nosil zahraniční značkové spodky, ale nedávno jsem objevil domácí značku s netradičním střihem. Nikdy by mě nenapadlo, co pro pohodlné nošení znamená to, že trenýrky nebo spodky nemají vzadu středový šev, ale všitý klín. Díky tomu se nikdy nepříjemně »nezaříznou«. A pak už je jedno, jestli si přes prádlo obléknu těsnější džíny nebo společenské kalhoty.