Co přilétlo na české celebrity: podprsenky, dort i mleté maso

"Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by po mně někdo házel něco špatnýho, spíš na pódium občas přilétnou kalhotky, podprsenky nebo plyšáci. Ale teď máme nová trička s terčem, tak uvidíme, co bude lítat," řekl iDNES.cz zpěvák Marek Ztracený.

Podobné zkušenosti má i Michal Malátný ze skupiny Chinaski. "Jednou v životě přilítl kelímek s pivem, jinak nic špatnýho. Samozřejmě se stává i to, že přiletí spodní prádlo nebo plyšoví medvídci, to se děje pořád," přiznal lídr úspěšné české kapely.

Nechtěným terčem se občas stane i skupina Wohnout. "Během koncertů jsme zažili, že po nás lidi házeli spoustu věcí. Kromě piva, po kterém se hrozně lepily kytary, na nás někdo hodil červené víno nebo dort. Na jednom festivalu taky dělali karbanátky a někdo si dal tu práci po nás házet syrové těsto," vzpomínal Jan Homola, jeden z členů kapely Wohnout.

Také by si hodili

Hodit, či nehodit vejce na Paroubka? Otázka, v níž se námi oslovení zpěváci rozcházejí. "Sice politiku moc nesleduju, ale kdybych měl příležitost, tak bych si po Paroubkovi to vajíčko klidně hodil. A klidně, i kdybych ho neznal, protože mi není sympatický. Teď by ale lidi měli podpořit situaci nejen házením vajíček, ale i tím, že přijdou k volbám," říká Ztracený.

"Na Andělu jsem byl, ale náhodou. Fandil jsem těm, co házeli vajíčka, protože podle mě si to ti politici, co tam byli, zaslouží, a přál jsem jim to," přiznal otevřeně Malátný. - čtěte Paroubka a vedení ČSSD trefily v centru Prahy desítky vajec

"Na Paroubka bych si vajíčko nehodil, přijde mi to debilní. Ale když pak vidím fotky, tak se zasměju. Nejsem zastáncem transparentů a podobného vyjadřování názorů, myslím, že jsou i jiné způsoby, třeba stát se prezidentem. A vzhledem k tomu, jak nerad nakupuju, si myslím, že bych se tím prezidentem dřív stal, než bych došel koupit vajíčka," dodal se smíchem Homola.

Vajíčkovými útoky na politiky žije v posledních dnech nejen celé Česko, ale i svět. O žluté munici už napsaly britské či americké deníky. - čtěte „Nemilosrdná“ vajíčková válka se „zlým mužem“ zaujala svět

"Z původní klukoviny se stala řízená kampaň na Facebooku. Dělá z volební kampaně frašku, je to velmi problematické. Napomohla k tomu beztrestnost, protože je to minimální přestupek, obrovská podpora médií, to je hybatel a stimul. Čím víc se sociální demokracie vzteká, čím víc útoků ochranky, tím víc bude útoků," řekl k vajíčkovému šílenství odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Přestože se vajíčková válka už podle mnohých reakcí změnila v nebezpečné boje a veřejně před nimi varoval i prezident Václav Klaus, exministr Karel Schwarzenberg zůstává nohama na zemi. "Vzal bych s sebou pánev a kus másla a pohostil bych je smaženicí. Nemá smysl se vztekat, takové věci člověka nemají rozčilovat, je-li dospělý."