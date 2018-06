Co přejete Dagmar Havlové ke kulatinám?

Stella Zázvorková, herečkaObdivuji, kolik práce na sobě udělala. Je velmi otevřeným člověkem a mnohé invektivy si v minulých letech vůbec nezasloužila. Dagmar Havlovou kritizovali lidé, kteří ji vůbec neznají. Přeji jí, aby se ještě zaskvěla na jevišti, protože tam určitě patří! Nedávno jsem jí řekla: Dášenko, začněte zase hrát, ale už nechoďte do stálého angažmá, zůstaňte svobodná. To má své výhody, jelikož si pak člověk může vybrat roli podle svého. Třeba mně se přihodilo, že se objevili autoři, kteří přímo pro mě napsali krásné role, které by mi při pevném angažmá mohly uniknout. Vím, že Václav Havel má ve svých nových hrách připravené pro manželku nejméně dvě, možná i tři postavy. Doufám, že teď, když jsem to vyzradila, mě nebudou kamenovat. Skutečně předpokládám, že se Dagmar znovu objeví na jevišti. Možná ne hned, ale později, protože v současné době se úžasně stará o svého muže, který si potřebuje odpočinout. Oba toho mají za sebou hrozně moc. Kdo něco takového sám neprožije, neví, jak to je fyzicky i duševně vyčerpávající.Přeji jí, aby období, do něhož vstupuje, bylo ještě spokojenější než časy prezidentské. Ona iVáclav Havel měli mnoho starostí, teď mají šanci zažívat více klidu. Prezident Havel určitě zůstane neformální hlavou státu napořád, takže i role Dáši bude nadále významná, ale přece jen odpadne stres a velký tlak médií. Věřím, že se jí bude dařit také práce nadační. Mimochodem mám dobrý nápad na vhodné využití kostela svaté Anny, který nadace Havlových spravuje. Za málo peněz by v něm bylo možné vybudovat velkou koncertní a společenskou síň. Dáše, která je vynikající herečkou, bych ještě popřál, aby dříve nebo později našla cestu zpět k divadlu či filmu spojenou s nabídkami dobrých rolí.Paní Dagmar přeji další padesátku. A zesílené nervy, protože třeba zrovna tohle jubileum je příležitostí pro bulvární novináře, kteří nikdy nespí. Dagmar znám jako kolegyni už léta, vždy to byla milá dáma a všestraně využitelná herečka, na kterou se hezky koukalo. Ale má se vracet k herectví? Její život se změnil a nikdo ji nemůže nutit. Vůbec se nebudu divit, pokud už takový krok neudělá. Ne nadarmo se totiž říká, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Ale ať už bude v příštích letech dělat cokoliv, teď jí tímto gratuluji a přeji úspěch!Paní Dagmar Havlové přeji především zdraví a pohodu. Přeji jí také, aby si konečně užila trochu klidu, a pokud by chtěla navázat na svou vynikající uměleckou dráhu, pak mnoho dalších úspěchů.