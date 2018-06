Co právě dělám

Ester Geislerová, herečka a modelkaPojedeme v září do Tanzánie natáčet film Krev zmizelého podle knihy Vladimíra Körnera v režii Karla Cieslara. Takže se učím tanzánsky. A jak bych řekla "Hakuna Matata", nic není problém. Moc se na to těším.Mužstvo jsem převzal narychlo, když zahynul Ivan Hlinka. Nejdřív jsem to nechtěl přijmout, mám práci ve Slavii, ale vím, že někdo to dělat musí. Trénujeme, hrajeme přípravné zápasy a příští týden už nás čeká Světový pohár.Tak trochu jsem si užívala prázdnin a odpočívala. Dokončuji videoklip k písničce z mé nové desky Buď a nebo a připravuji se na koncerty k její propagaci.Mám za sebou krátkou dovolenou na Maltě, natáčení duetu s Martinou Balogovou a chystám desku. Nebudou na ní přejaté písničky. Všechny jsou nové a dvě z nich mi napsali zahraniční autoři. Album by mělo vyjít koncem října a název budeme hledat, teprve až si ho celé poslechneme.