VIDEO: Olympioniky nabudí před závodem taneční muzika, ale i Uhlíř

Je známo, že Bára Špotáková fandí Třem sestrám a ty zase fandí jí. Po olympiádě v Pekingu jí dokonce Fanánek složil píseň Čtvrtá sestra a kapela ji přijala téměř za svou.

Jí ale před olympijským triumfem nepomohly Sestry, ale daleko klidnější muzika. "Před olympiádou v Pekingu, to si pamatuji dodnes, jsem našla Uhlíře a Severní vítr je krutý a mám pocit, že mě to dobře uklidnilo," prozradila Špotáková televizi Óčko, která bude v průběhu olympiády vysílat medailonky olympijských sportovců v pořadu Mixxxer.

Naopak moderní taneční muziku si do Londýna odvezla skifařka Miroslava Knapková. "Když je to těsně před závodem, tak poslouchám hudbu, která nabudí, která dodá energii, většinou je to taneční hudba, nějaké hitovky," řekla.

Skifařka Miroslava Knapková si už zvyká na olympijský kanál Eton Dorney poblíž Londýna. RADOST. Mílař Jakub Holuša vybojoval na halovém MS v Istanbulu svoji první seniorskou medaili.

Její vkus sdílí i běžec Jakub Holuša. "Než jdu běhat, tak si většinou dávám nějaký dance, abych se oživil, co člověka dostane do rytmu, třeba Danza Kuduro," prozradil.

Jiřina Ptáčníková při skoku o tyči volí tematickou muziku. "Co mě vždycky nakopne a i na to skáču na exhibicích, tak od Nelly Furtado Jump."

Tomáš Berdych se svěřil svým obdivem k Madonně, skupině U2 a Foo Fighters.