Co plánují o dovolené české celebrity?

Anna K.,

zpěvačka

V létě se chystám hrát na koncertech a festivalech, na dovolenou to přímo nevidím. Už jsem byla před pár dny na Sicílii, ale to bylo jen na šest dní, takže to vlastně ani dovolená nebyla. Možná na konci srpna pojedu buď do Tater, nebo na Slapy. Tam máme chatu a vždy jezdíme na člunech.

Michaela Dolinová,

moderátorka

Začátkem prázdnin pojedu do Chorvatska. Naposledy jsem tam byla před patnácti lety, tak jsem docela zvědavá, jaké to bude tentokrát. Na zbytek léta už zůstanu v Čechách a budu připravovat Snídani s Novou.

Tomáš Hanák,

herec

Letos jedu jako obvykle na deset dní do Berlína. Jezdíme tam už pátým rokem. Vyměňujeme si s našimi známými dům, takže oni pojedou do Čech obdivovat krásy Křivoklátska a my jezera, galerie a vůbec celkově tuhle kouzelnou světovou metropoli.

Leoš Mareš,

moderátor a zpěvák

Na dovolené jsem nebyl dva a půl roku, ale teď se chystám s přítelkyní Monikou na Seychely, než se to malé narodí. Vezmu si s sebou strašně moc knížek, protože já na dovolené vždycky hodně čtu.

Ondřej Brzobohatý,

hudebník a moderátor

Já mám hodně zážitků z dovolených. Nejvíc jich je spojených s mým tátou. Jednou si chtěl v chorvatské restauraci sám objednat, přitom je jazykový ignorant. Myslí si, že všechny slovanské národy si mezi sebou rozumějí, a tak si česky objednal pivo a pro mě colu. Servírka nerozuměla a žádala ho, zda by to mohl říct anglicky. Když jsem vše v angličtině vysvětlil, táta jen dodal: Kráva, neumí chorvatsky.

Ondřej Havelka,

herec

Prázdniny budu trávit na českém venkově. Pak se také chystám do Mariánských Lázní na oslavy stého výročí golfového klubu. Je to jediný golfový klub v České republice, kterému byl udělen titul královský. Přijede dokonce i princ Edward, takže to bude dozajista velká událost.

Pavel Zuna,

moderátor

Tento rok se chystám v prvních třech týdnech na letní tábor jako vedoucí. Jedou tam i moje tři děti, takže to pro nás bude taková malá zkouška. Navíc jsem tam jezdil jako dítě, takže jsem docela zvědavý, co se od té doby změnilo. Zbytek dovolené už bude pracovní.