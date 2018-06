Co odhalily vepřové hody

Finanční svět má své uniformy. A všechny osoby v této profesi je chtě nechtě respektují. Armáda mužů a žen od financí se obléká jednolitě a jednoznačně. Jen detaily je umějí odlišit. Nejen osobnostně, ale i lokálně. Ukázalo se to i na posledním vrcholném setkání mužů a žen peněz v Praze. České bankéře, guvernéry a jim podřízené šlo neomylně odlišit od ostřílených zahraničních právě skrze drobné módní detaily, které domácí hostitele vrhlo do nevábného stínu.

