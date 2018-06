Co nosí mladí muži ve volném čase

Mladíci nemají příliš v oblibě kravaty ani holicí strojky, zato mají rádi svůj styl - a pohodlí

Být dobře oblečen znamená také cítit se dobře v tom, co člověk nosí. Tím se dnes řídí mnoho mladých mužů, a to bez ohledu na to, zda se narodili ve Stockholmu, Miláně, Dallasu nebo v Praze.

"Dvakrát ročně dám dohromady velkou skupinu návrhářů z celého světa, mladé muže kolem dvaceti, a ti pak vymýšlejí kolekce na další rok," vysvětluje svůj přístup americký návrhář Tom Tailor, jehož kolekce se úspěšně prodávají po celém světě. Každý z mladých návrhářů tak vnáší do návrhů to, co sám nosí nejraději.

A co je podle dnešních mladých mužů na podzim takzvaně "in"?