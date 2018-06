Co nevíte o České Miss: jen scéna stojí jako jeden luxusní rodinný dům

Na kolik přesně stavba letošní velkolepé scény Českou Miss přišla, šéfka soutěže Michaela Maláčová přesně neuvedla. Levná ale nebyla. Řádově stojí jako jeden luxusní rodinný dům.

"Je to v řádech jednotek milionů korun a já vždycky říkám, že je mi líto, že každý rok postavíme jeden rodinný dům a pak ho zas do rána zbouráme. Je to hrozné plýtvání, ale nevím, jestli se to dá dělat jinak. Nicméně se snažíme šetřit. Efekty, které jsou vidět, nemusí být zas tak drahé, ale je to hodně peněz. Je to velká částka v rozpočtu," řekla iDNES.cz Michaela Maláčová.

Zanedbatelné nejsou ani částky za korunky pro vítězky. Jedna se může vyšplhat i nad sto tisíc korun. Hlavně kvůli použitým materiálům a ruční práci.

"Neodvažuji se přesně určit, ale kdybychom ji prodávali za komerčním účelem, v klidu si dokážu říct sto tisíc korun," přiznala Olga Kopalová z jablonecké firmy, jež korunky vyrábí.

Českou Miss 2013 Gabrielu Kratochvílovou korunovala Ornella Muti. Korunka vyjde na minimálně 100 tisíc korun.

"Korunky jsme nezvážili, ale odhaduji, že jedna váží kolem dvou set gramů. Obsahuje slitinu mědi a závěrečná úprava je stříbro. Kameny jsou Preciosa, tedy české křišťály. Všechno je dozdobeno tak, aby zrcadlilo něhu a krásu mladých dívek, i proto jsme korunku pro vítězku pojmenovali jako Zrcadlo něhy," doplnila Kopalová.

Zajímavostí je, že se korunky upravují podle různých typů a možností i několikrát. Poté, co se předloží České Miss první návrh, zástupci soutěže ji opřipomínkují a korunky se následně předělávají tak, aby byly podle představ pořadatelů.