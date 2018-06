Co nesedí na snímku Woodyho Allena? Vpravo je Banášová

"Adela za námi přicestovala po dvou měsících námluv z Bratislavy přímo do Prahy v jediném volném dni mezi natáčením. To, že jsme jí chtěli pro kalendář změnit právě ve Woodyho Allena, ji velmi bavilo a výběr postavy jí zalichotil. Odhadli jsme správně, že humor v jeho podání je Adele blízký. I proto se na focení těšila, a my o to víc," říkají autoři projektu Marek Škarpa a Petr Kurečka.

Adela Banášová během proměny

Kalendář Proměny 2011 je volným pokračování loňského vydání, které Nadaci Archa Chantal herečky Chantal Poullain vyneslo přes milion korun.

Peníze pomohly zrekonstruovat dvě dětská oddělení českých nemocnic - nové, krásnější, barevné a hravé prostředí dostala II. lůžková část Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která se proměnila ve Svět v oblacích, a také Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice v hravém projektu Náš svět.

Stejný, ne-li větší úspěch, očekávají autoři kalendáře i letos. A po loňských proměnách Nadi Konvalinkové, Anny Polívkové či Báry Basikové slibují další hvězdné fotografie. Vedle zmíněné Banášové či Chantal Poullain se tentokrát dočkají proměn Lucie Bílá, Dana Batulková, Halina Pawlowská, Martha Issová, Lenka Dusilová či Eva Pilarová.

Marek Škarpa, Adela Banášová a Petr Kurečka

"Máme i jedno překvapení. Kompletní proměny odhalíme až na křtu kalendáře," slibují Petr Kurečka a Marek Škarpa.

Křest kalendáře proběhne 29. listopadu. Doplní ho i výstava velkoformátových fotografií.