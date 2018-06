Co napadá Terezu Boučkovou

Čtyři sta čtyřicet pět stran detailů o sexuálních setkáních Billa Clintona s Monikou Lewinskou! Co spolu pořád vyváděli, že je těch stran tolik? My s manželem to máme tak na jednu holou větu se zamlčeným podmětem...Americké děti se doma ptají, co je to orální sex a co vlastně prezident s doutníkem a s Monikou v Bílém domě dělal. Proboha, co s tím doutníkem dělal? Jaké byl značky? Nerozmotal se?Asijské finanční trhy reagují denně na vývoj tohoto sexuálního případu. Svět čelí nejvážnější hospodářské krizi od třicátých let. Tokijská burza oslabila, hongkongský list požaduje, aby Clinton odešel. Kdyby Kongres a prezident stáli proti sobě, blokovalo by se tím přijetí významných hospodářských projektů. Co je špatné pro USA, je ještě horší pro Asii.Nejhorší je to ale pro nás, maličkou zemi v Evropě. Máme sice jiný kraj, jiný mrav, ale s finančním světem jsme úzce propojeni. Na Ostravsku už stoupla nezaměstnanost nad deset procent, Bille! Neměli by tam pro tebe začít vyrábět doutníky?A pro nezávislého vyšetřovatele Kennetha Starra by zase mohli odlévat koule. On určitě žádné nemá.Amen.