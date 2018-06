co napadá Jana Špátu filmového dokumentaristu

Dlouhá léta jsme všichni, anebo alespoň velká část z nás, toužili po svobodě. A když přišla, nevěděli jsme si s ní často rady. Když jsem se stal svobodným občanem, uvědomil jsem si o to silněji, jak velkým balíkem nesvobod vnitřních jsem zatížen a že teprve jeho likvidací se mohu postupně osvobozovat. Ve vztazích nás dělá nesvobodným spousta návyků, snížené sebevědomí, komplexy, stud, obavy, strach. Jak často svádíme na partnera svou neschopnost cítit se s ním svobodný. Kolik vztahů ztroskotalo z nesvobody v sexu. Moji studenti se při přednášce někdy raději na nic neptají, aby před ostatními nebyli trapní. Kolika lidem, i mně, dělá potíž promluvit na veřejnosti. Často skrýváme tělo i tvář chorobně přehánějíce jejich domnělé vady. Moje dospívající dcera nenosí čepici v přesvědčení, že v ní vypadá jako debil. Obědval jsem s kolegou, který tolik jídel neměl rád, že si nevybral ani z bohatého jídelníčku. Jak svoboden jsem se vedle něj jako válečné dítě cítil, když jím všechno a mám na všechno chuť. Dělal jsem několik filmů o lidech na vozíčku či nemocných nevyléčitelnou chorobou. Vím, jak pro někoho bývá obtížné s postiženými svobodně mluvit a jak se jim raději vyhýbá. Stejně nesvobodní býváme, když nás něco podobného potká a máme se někomu svěřit. Návštěva psychiatra je pro mnohého z nás stále traumatizující zážitek. Svobodným jsem se kupodivu cítil, když jsem sledoval vášnivé diskuse o účasti Karla Gotta na světové výstavě. V úžasu jsem zjistil, že lidi, v kterých budí hněv, ho zřejmě sledují a poslouchají, ač to není jejich pracovní povinnost. Dálkový ovladač umožňující televizi vypnout či nezapnout, přinášel přece svobodu i v době nesvobody. Dovedu si představit obdivovatele Karla Gotta, kdyby poslouchali paní Peckovou zpívající písně mého oblíbeného Mahlera, jak jdou rozbíjet okna Rudolfina. Ale oni se nedívají. Že by byli moudřejší a tolerantnější? Když vidím i mnou volené poslance hlasovat podle stranického klíče, dovedu to ještě pochopit. Když však podle klíče »his master's voice« zaujímají postoj ke Kosovu či k Heiderovi, ptám se, kam delegovali svou názorovou svobodu? Rozhodnou-li se svobodně být nesvobodnými, pak by měli vědět, že každá slabá demokracie se může stát kolébkou totality. Napadá mě, že kdybych měl psát o tom, v čem jsem vnitřně svobodný, dalo by mi to hodně práce. Proto do náročných kategorií v umění žít řadím i obtížné umění být svobodným.