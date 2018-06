co napadá Jana Špátu dokumentaristu

Pověrčivým býti znamená ve fatální moc vyšších sil věřiti. Věříval jsem, že se člověk nemá vracet, když odchází z domu. Teď, když se vracívám několikrát pro kdejakou blbost, hodil jsem pověrčivost do popelnice. Kamkoliv jsem ve světě širém přijel, všude lidi toužili po tom, aby věci budoucí dopadaly dobře, a chtěli i vědět, jak a kdy. Vzpomínám na mámu, která tajila před tátou, že chodí ke kartářce pro informace, jaký osud nás, děti, potká. V Japonsku má každá ulice svou vědmu, která hádá z ruky budoucnost příštích hodin, dnů, měsíců a let. Jsou tam celé »urnové« háje se statisíci přáními na papírkách, pálí se vonné tyčinky pro splnění možných i nemožných tužeb. Malou sošku Buddhy drhnou kartáčkem ve dne v noci ti, co věří, že totéž místo na jejich těle se vyléčí. A ve frontě na Buddhu stojí majitelka trafiky vedle profesora matiky. Být zdravým a ještě zdravějším, vyléčit se snadno, rychle a bezbolestně, jakož i zhubnout, zkrásnět a omládnout, je touhou většiny z nás. Pamatuju na zázračnou moc kapek z agáve, včelí mateří kašičku či zaručené účinky magnetických náramků. Diagnostikovalo a léčilo se z očí do očí, z moči, z kávové sedliny, nablízko, na dálku, písemně i po telefonu. Na dálku léčil farář Ferda, zamilovaní dávali svá přání k Tadeáškovi, moč se zasílala k Mikoláškovi. Nejnebezpečnějšími pacienty na světě jsou impotenti. Aby se vrátila jejich ztracená mužnost, hynou tisíce zvířat pro domnělou léčivou moc svých orgánů. Že by viagra pomohla zachránit ohrožené druhy zvířat v Africe? Čítával jsem doporučení co jíst a nejíst, aby se za pár let doporučovalo to, co se zakazovalo, a zakazovalo se to dříve doporučené. Vzpomínám na podmanivý odér ve filmové střižně, když se moje spolupracovnice každodenně ozdravovala kapkami z česneku. Dnes se vlády ujal trh a lékárny jsou zaplaveny stovkami »zdravých« přípravků. Napadá mě, zda bych dožil Vánoc, kdybych každý den musel okusit od každého z nich. Život je prevít, nevypočitatelný a neúprosný. A koneckonců končí blbě. A člověk je jen slabé zvíře. Není jisté, jestli nám pomůžou či nás povzbudí a potěší horoskopy astrologa, kartářka, bylinářka či studovaný homeopat. Jisté naopak je, že nás vyléčí, povzbudí a utěší naše víra v jejich slova, léky, čáry a máry. Kam se na ni - na tu víru ale chodí, kde je k mání? No přece při úplňku za svítání!