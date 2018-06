CO NAPADÁ Jana Saudka, fotografa

Tuhle jsem viděl starší český film pro takové páprdy... něco mi tam neštimovalo... pak se mi ale ve stařecké lebce rozsvítilo: ti herci ani jednou nepoužili slovo "prostě". "Prostě super!" Belhám se ulicí a představuji si, jak tak na vytíženém pracovišti zazní telefon. Úřednice se ho ruče chopí, ohlásí své jméno a funkci a slyší: "...já nevím, jestli sem u vás dobře a taky vás prostě nechci zdržovat! Nezlobte se, jestli jako volám někam jinam, ale já bych chtěla říct asi tolik: Haló jste tam? Slyšíte mě? Já nevím, esli mi dali správný číslo, ale já bych prostě chtěla..." Taková ztráta pracovního času! Na silnici to ale všichni dohoní: zběsilá jízda, vražedné ohrožování ustrašených chodců na přechodech, divoké troubení, výhrůžné obličeje automobilových závodníků. Zde se slovní projevy naopak zjednodušují - jsou, abych tak řekl, prostší: "Zmiz!". Taky lapidární "Debile!" Či věta obzvláště rozvitá: "Vypadni!" Stařenka na zebře křepce běží: "Bóže! Panenko Márijá!" Tentokrát se jí podaří uniknout. Vidím, že přerozličná nebezpečenství číhají v ulicích! Dál raděj pojedu v podzemí. Kupuji si lístek starobního důchodce a klesám. Nástupištěm vládne čilý ruch! Brebentění... A už je tu "souprava"! Uvnitř plno: u dveří hradba dívek vyzbrojených mobilními telefony. Výkvět národa! Jsou "prostě nej!" Nesporně, když tak pořád volají do banky, zaslechnu teď třeba něco nového stran lombardní sazby belgického franku a jeho vztahu k zámořské měně: vlak se hne a já se těším na duchaplný hovor, komentáře, mladé, neotřelé postřehy. Teď mládež, cvičená nevtíravou, češtinu opěvující reklamou, napraví můj pošramocený dojem. A opravdu: dvě dívenky se dávají do hovoru: "...hele - von Martin s tebou tó?" "Né fakt Lenko - my prostě jako tó!" "Tys měla tó, viď?" " Né fakt - vůbec sme tó nedělali..." Z toho jeden nezmoudří: deru se vzhůru, na čerstvé podzimní povětří. A už jsem nahoře - a kráčím po povrchu, jako většina...