Co napadá... Jana Saudka, fotografa

důstojník vyzval shromážděné mladíky, aby mu, pěkně jeden po druhém, uprostřed tělocvičny, pantomimicky předvedli, jak se ráno myjí - pak ty jinochy podle nějakého tajemného klíče posílal do dvou skupin. Závěrem jednu partu poslal, aby se svlékla a skočila do bazénu - a ty druhé začal učit plavat. Ptal jsem se jej později na ty čáry a bylo to jednoduché plavci se k tomu imaginárnímu umyvadlu hluboce sklonili: nebáli se vody - zatímco ti, co nedovedli plavat, si jen tak, ve stoje, jakoby vlhčili ospalá očička... Proboha: co tím chci říci? Že ti, co plavou, jsou lepší než neplavci? Probůh - to ne - jsou jenom jiní. Tak proč to tady píšu? To je jen škobrtavý úvod: ve skutečnosti se to všechno týká psů. Těch nejpodivuhodnějších tvorů tady na zemi, nejbližších nám, lidem. Protože, kdo jednou měl psa, už nikdy nebude jako ostatní nebude neprodyšně ukryt za hradbou televizních programů a bezduchých reklam - pozná, co je procházka za úsvitu, zažije úzkost o nemocného tvorečka, uvědomí si, co je mít velmi rád nestane se lepší než ostatní - ale bude jiný. A dostane se mu té největší odměny: i kdyby ho všichni lidé opustili, jeho pes naň vždycky bude čekat. (Vím, že si tímhle nezískám nikoho, kdo zahájil svůj den vyšlápnutím nadlidského psího výmětu - ale vězte, že to nevinné zvíře nedokáže po sobě uklidit to je na majitelích - pes to nesvede). Kdysi dívka, vášnivě obhajujíc svého psa, v rozčilení se přeřekla. "Pes je nejlepší člověk" zvolala (chtěla říci něco jiného, ale vyznělo to takhle). Smělá myšlénka, což? Ale stejně nejlepší zdají se mi ti braši z útulků, směsi to podivuhodné, vousatých lící mnohdy prokvetlých, ale vděční a věrní až za hrob. Ty jejich prosící oči nemohu zapomenout! A pak: vždyť každý život, tedy i ten psí, je něco neopakovatelného. Jak je psáno v té knížce, co ji každý zná, ale nikdo nečetl? "Talmud" se jí říká, vzpomínám si: "Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět." A tak musím s tou dívenkou, která se tak hezky přeřekla, souhlasit.