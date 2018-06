co napadá Jana Saudka, fotografa

Víkend začíná! Ráno si umývám rozespalý obličej - pak okénka mého prskoletu: dnes pojedu do městečka nakupovat potraviny! Už se nemohu dočkat, až si je tepelně upravím, ale k věci: taky benzin musím doplnit, jenomže hrůza: u první pumpy se hemží jakési děti se stěrkami a myjí každému okna ať už chce nebo nechce - vidina tučného zisku pohání ty výrostky... nu: tržní hospodářství. Jsem staromódní: vidím to jako omezování osobní svobody. A taky se mi nechce platit hned zrána - a ještě k tomu za něco, co nepotřebuji, a tak to vyřeším po svém: zastavuji opodál a k pumpě se šourám s kanystrem - ten mi neumejou - zvítězil jsem. Nakoupím pak už ruče - a vracím se do vsi. Bydlím u lesa, nedaleko železniční zastávky. Nač to zapírat: jsem ´vidlák´. To by ještě nebylo tak zlé: to nejhorší je, že začala houbařská sezona! A už je to tady: se strašlivým skřípáním zastavuje vlak - a z něho vystupují davy nezměrné. A už jdou: je to hrůza! Už se blíží! Někteří jsou vyzbrojeni igelitovými taškami (dále jen "fofrmošnami") - představuji si, jak houby v nich uchovávané účinkují pak doma už po deseti minutách... Ve čtyřstupu pochodují - po cestě odhazují přebytečnou výstroj, pytlíky od svačin snědených sotva se vlak hnul, nedopalky cigaret zlověstně doutnající v suchém podrostu... jdou s nimi i psi, zřejmě k vyhledávání lanýžů: "Jděte mi do háje," mumlám vztekle - a opravdu: pochodový útvar se rozchází, rozdrobuje - a mizí v zelených hájích! Nastává drancování lesa. Za pár hodin dusání v opačném směru: jen aby nám neujel vlak! Vidím, že zbytek soboty strávím také v lese, coby dědek s pytlem: budu sbírat, co po tom nájezdu zbyde: láhve od limonád, plechovky od konzerv, sklo a PVC všeho druhu: hotová nepovolená skládka. Ani pneumatika nechybí! Ale zpět do přítomnosti: už se vracejí na "polední spoj" - mizím do bezpečí mé zahrady. Venku hlučný hovor. Dým cigaret. Radost nad vypleněním lesa. To bude stará čučet! Přes plot mi náhle přeletí krabička cigaret - barevná, atraktivní - konečně mě někdo chce odměnit za mé čištění hvozdu! Otevírám ji lačně: prázdná. To nemohu říct o lese za plotem... a tak večer, až se ve městech rozezní sirény sanitek řítících se k případům akutních otrav houbami, půjdu znovu ten brajgl sesbírat...