Co napadá Jana Saudka, fotografa

už znovu popisuje papír! Píše: tuhle jsem se rozzuřil jak starej chlap. Bylo to takhle: Pěkně si tak kráčím po lesní pěšince... penzistova idyla. Je plné léto - ptáci se ozývají už jen slabě. Všude mír. Pojednou však, jako blesk z čistého nebe, za mými hrůzou rázem přikrčenými zády' zařinčení, supění, praskot jistojistě na mě útočí rozzuřený kanec! Jak doporučeno v podobném případě napadení černou zvěří, vrhám se robinsonádou do křoviska po straně cestičky: snad mě mine! Vleže na zemi ustrašeně otáčím hlavu: není to dusající kňour, ale z kopce naplno rozjetý cyklista, barevný jako papoušek, přilbou opatřený svištící, hrozivy', upoceně spějící k nějakému neznámému cíli. Dál jdu raději lesem. Zpěv ptáků zMrzlkl nadobro - hvozd v hrůzném očekávání oněměl. A opravdu! Celá grupa cyklistů hlemýždím tempem stoupá vzhůru jinou stezičkou k vyhlídce, kam mířím i já... po chvíli je, rudé a supící, předcházím: šlapou sice jako smyslů zbavení, ale aby si ulehčili námahu, používají nejvýhodnější z padesáti převodů - někteří, k převeliké radosti lesníků, traverzují přes borůvkové pole. Les úpí. Na vyhlídce, kde jsem první, chci si přečíst noviny Inzerce nabízí slušný "bikl" (rozuměj : "kolo ") za Kč = 59.990 - to je zřejmě nějaký levnější model pro nezaměstnané na severní Moravě. Zasním se - a představuji si titulky jako: "Ochranáři a cyklisté jsou nejlepší přátelé" nebo "Cykloturisté a lesáci jsou bratři" - v té chvíli upocená společnost je tu. Domů ustrašeně kráčím v pangejtu: kolem sviští auta, na střeše bicykly. Smysl toho luxusního sportování mi uniká. Toho benzinu! Doma jede přítelkyně na starém árabu " Ukrajina" pro chleba - ve stoupání k sámošce dotahuje supermana na barevném speciálu "Trial" - je jí trapné ho předjet, ale bez přehazovačky nemůže jet krokem, tož svižně předjíždí - je to komické. Noviny dočítám v bezpečí. Tady je zpráva, něco o cykloturistice: všem mužům z úzkého sedla a nárazů hrozí impotence. Tak praví lékaři! Říkám si, že to je dobrá zpráva: oni se nebudou moci rozmnožovat - a vyhynou. Ozve se znovu ptačí zpěv, dorostou polámané větve, rozježděná cestička se zacelí - a na pasece zas bude klid jako předtím...